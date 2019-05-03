罷工投票未有完整規範 桃市勞動局發函勞動部

2019-05-03 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市空服員職業工會預計13日展開長榮空服員罷工投票，為期25天，工會並自設門檻，超過八成長榮空服員同意才會啟動罷工，但長榮航空昨對罷工投票提出十大質疑，包含投開票所私密性、票匭夜間保管、不擅自洩漏領票及未投票名冊與投票期間宣傳活動等；市府勞動局今天指出，法律確實未有完整規範，已經函請勞動部針對罷工投票流程制定技術性規定。

長榮昨對桃空職工即將進行的罷工投票提出十大質疑，包括投開票所如何設置及管理？工作人員如何遴選？投票通知單與選票如何保管與分發？票匭夜間如何保管？圈票處私密性是否足夠？投票開始後是否應該停止宣傳活動？工會會務人員有無簽署保密協定？能否嚴守秘密、不擅自洩漏領票及未投票名冊，以免侵害會員不投票、不表態的自由？桃空職工如何掌握離職、轉職空服員投票資格？如何區分長榮及其他航空公司票匭？要求工會交代清楚。

桃園市空服員職業工會發出聲明回應，罷工投票皆依勞資爭議處理法第54條辦理，並使用大選規格所之圈票處，當天投票時間結束後，票匭也將使用封條存封，並交由專業保全保管，投票期間全程錄影，「全程依法，且隱密性與公正性均無問題。」