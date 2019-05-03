若瑟醫院成立產後護理之家 院長：我天天坐月子

2019-05-03 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林若瑟醫院創院60年，以婦、幼科著稱，為發展成為婦幼特色醫院，大手筆籌備1年，今天成立雲林第一家醫院附設的產後護理之家，強調該中心結合中西醫和營養師提供最完善的醫療和坐月子服務，且只平價收費，5月更有優惠，院長李聰明說，這是母親節的最大禮物。

產後入住月子中心調養的媽媽逐年增加，向以主打婦幼科的若瑟醫院，為讓產婦與新生兒得到最完善的照顧，大手筆把醫院整樓改建為雲林縣第一家附設在醫院內的產後護理之家，今天開幕，雲林縣衛生局長曾春美等人到場祝賀，並感謝若瑟團隊的用心，提供雲林縣民醫療中心級的產後照護。

院長李聰明說，創院至今已有九萬多名「若瑟貝比」，對於孕產婦及新生兒的照護品質早有口碑，為延續數十年累積的好品質，苦心打造產後護理之家，引進嚴選專業團隊，採高規格的感染管制，提供一個最安心舒適的坐月子場域。

李院長還語出驚人，透露他個人保健祕訣，說他天天都在「吃月內」（月子餐），且已整整吃了3年，所以足當若瑟「產後照護」最佳代言人。他說，醫院的月子餐是營養師和中醫師精心調製，他每天只吃一餐，就足以應付繁忙的工作，精神體力俱足，受益無窮，大家不妨親身來體驗。

護理長黃資森說，產後護理之家與坐月子中心不同，除由營養師每天為產婦和嬰兒營養把關，每道菜都依產婦喜好和口味精心調製，更結合中醫調理，西醫每天巡房診療，更有兒科醫師24小時待命，照護貝比健康，讓母親安心、家人放心坐完月子。