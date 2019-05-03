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若瑟醫院成立產後護理之家 院長：我天天坐月子

2019-05-03 14:16聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林若瑟醫院創院60年，以婦、幼科著稱，為發展成為婦幼特色醫院，大手筆籌備1年，今天成立雲林第一家醫院附設的產後護理之家，強調該中心結合中西醫和營養師提供最完善的醫療和坐月子服務，且只平價收費，5月更有優惠，院長李聰明說，這是母親節的最大禮物。

產後入住月子中心調養的媽媽逐年增加，向以主打婦幼科的若瑟醫院，為讓產婦與新生兒得到最完善的照顧，大手筆把醫院整樓改建為雲林縣第一家附設在醫院內的產後護理之家，今天開幕，雲林縣衛生局長曾春美等人到場祝賀，並感謝若瑟團隊的用心，提供雲林縣民醫療中心級的產後照護。

院長李聰明說，創院至今已有九萬多名「若瑟貝比」，對於孕產婦及新生兒的照護品質早有口碑，為延續數十年累積的好品質，苦心打造產後護理之家，引進嚴選專業團隊，採高規格的感染管制，提供一個最安心舒適的坐月子場域。

李院長還語出驚人，透露他個人保健祕訣，說他天天都在「吃月內」（月子餐），且已整整吃了3年，所以足當若瑟「產後照護」最佳代言人。他說，醫院的月子餐是營養師和中醫師精心調製，他每天只吃一餐，就足以應付繁忙的工作，精神體力俱足，受益無窮，大家不妨親身來體驗。

護理長黃資森說，產後護理之家與坐月子中心不同，除由營養師每天為產婦和嬰兒營養把關，每道菜都依產婦喜好和口味精心調製，更結合中醫調理，西醫每天巡房診療，更有兒科醫師24小時待命，照護貝比健康，讓母親安心、家人放心坐完月子。

該中心有3種不同風格房型，價位分別在每天5700元到6500元不等，空間寬敞明亮溫馨，為迎接溫馨五月，推出愛孕媽咪特惠，即日起至5月31日止入住或預訂者可享有，住滿10天送1天，20天送2天，30天送3天的好康優惠。

若瑟醫院長李聰明語出驚人說他3年來天天都在坐月子，吃最營養的月子餐才保有精神和體...
若瑟醫院長李聰明語出驚人說他3年來天天都在坐月子，吃最營養的月子餐才保有精神和體力，成為產後之家最佳代言人。記者蔡維斌／攝影
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營養師說明月子餐的調配情況。記者蔡維斌／攝影
營養師說明月子餐的調配情況。記者蔡維斌／攝影
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虎尾若瑟醫院大手筆將醫院整個樓層改為產後護理之家，中西醫療團隊和營養師提供最完善...
虎尾若瑟醫院大手筆將醫院整個樓層改為產後護理之家，中西醫療團隊和營養師提供最完善的產後照護。記者蔡維斌／攝影
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虎尾若瑟醫院大手筆將醫院整個樓層改為產後護理之家，中西醫療團隊和營養師提供最完善...
虎尾若瑟醫院大手筆將醫院整個樓層改為產後護理之家，中西醫療團隊和營養師提供最完善的產後照護。記者蔡維斌／攝影
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若瑟醫院長李聰明語出驚人說他3年來天天都在坐月子，吃最營養的月子餐才保有精神和體...
若瑟醫院長李聰明語出驚人說他3年來天天都在坐月子，吃最營養的月子餐才保有精神和體力，成為產後之家最佳代言人。記者蔡維斌／攝影
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產後護理之家空間寬敞舒適。記者蔡維斌／攝影
產後護理之家空間寬敞舒適。記者蔡維斌／攝影
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虎尾若瑟醫院大手筆將醫院整個樓層改為產後護理之家，中西醫療團隊和營養師提供最完善...
虎尾若瑟醫院大手筆將醫院整個樓層改為產後護理之家，中西醫療團隊和營養師提供最完善的產後照護。記者蔡維斌／攝影
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坐月子中醫月子中心

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