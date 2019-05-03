青農有感！農委會與台糖簽訂新合作 釋放土地大利多

2019-05-03 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



農委會主委陳吉仲與台糖公司董事長黃育徵今天在台南官田有機園區簽訂合作備忘錄，由台糖提供土地與溫室讓青農承租，首波提供94公頃農地及16棟溫室，預計與45位青農合作，由青農進駐生產有機農產品，台糖也協助農作物供應學校午餐食材等通路。另外 台糖有機農場的溫室免費提供給青農耕作，生產的農產品全部由台糖收購。

台糖首波提供的有雲林馬光、虎尾、斗六、台南善化、新化、善化、虎山、官田、高雄燕巢等有機園區共94.1公頃的自營農場土地及16棟溫室，由青農承租進駐生產有機農產品。今天出席的雲林、台南和高雄青農聯誼會代表都說，農委會和台糖新合作模式，對青農幫助很大，是超有感的政策。

陳吉仲表示，農委會調查青農返鄉務農初期經營前3大需求資源，分別是缺土地、缺資金及缺通路。這次與台糖新合作模式，土地租金以底價優惠給青農，減輕財務負擔。青農生產的農產品除可自行銷售，也可在台糖既有通路販售，收益更有保障。

台糖指出，為減輕青農財力負擔，合作案摒原有的土地競標模式，改以評審的方式，選出具潛力的青農合作，以標租的底價為租金價格，讓青農沒有籌措資金的壓力，台糖也協助提供農作物後續的行銷管道。

針對已有行銷通路的青農，台糖則採行賃契作的合作模式，青農可依「對地綠色環境給付計畫」、「有機農業及友善環境耕作相關輔導措施」，向農委會申請補助。未來有機農業促進法正式施行後，台糖也會比照規定給予土地租金及租期的優惠及保障。

台糖董事長黃育徵表示，農業代表了台灣的土地文化。台糖公司配合政府「5+2」的新農業政策有一系列計畫，希望以下一代50年做為目標，重新發展農業成為台灣的根及關鍵的生命力，改善國人對傳統農業的負面刻板印象，與青農一起努力，翻轉台灣農業，可以拍胸脯 驕傲地說「我是農夫」。