全身疼痛總是忘東忘西 當心是「纖維肌痛症」惹禍

2019-05-03 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



別以為跌倒、車禍後疼痛舒緩就等於消失，若持續超過3個月，偶爾隱隱作痛，若不及時治療，恐會引發「纖維肌痛症」。根據台北榮總神經內科團隊研究，纖維肌痛症還可能影響認知功能，出現健忘、注意力不集中等合併症，並瞭解纖維肌痛症的原因，恐與壓力荷爾蒙失調有關。

該研究由北榮神經內科中心團隊的醫師林儀儒、主治醫師王培寧、陳韋達共同進行。參與研究的陳韋達表示，該研究進行2年，此報告為進行1年的成果，收案人數60人，平均年齡為42歲，男女比為2比8，發現纖維肌痛症的患者，常合併全身疼痛、疲倦、認知記憶衰退、失眠、頭痛、下腹痛、憂鬱整症狀。

陳韋達說，纖維肌痛症是一種發生在肌肉，並非在關節、骨頭的疼痛，疼痛表現為痠、刺痛，容易發生在腰部、肩頸、胸口，膝蓋周邊、下巴等部位，發生的原因至今不明，屬於一種慢性的全身疼痛。

該研究除了發現纖維肌痛症的患者，會有記憶障礙以外，也發現纖維肌痛症與壓力荷爾蒙有關係。團隊分析患者口中的壓力荷爾蒙可體松的濃度，發現纖維肌痛症患者有分泌不足的情形，且分泌量愈低的患者，短期記憶測驗愈差，進而推測，纖維肌痛症的患者出現記憶障礙的原因與壓力荷爾蒙有關。

陳韋達說，壓力荷爾蒙會使患者出現倦怠、睡眠品質變差、注意力不集中、平時對工作或是生活的專注力低，工作也沒有效率。他說，患者的忘東忘西，常常是不足以記憶的小事，換句話說，纖維肌痛症的患者，因為長期被疼痛影響，無法專注在當下，很多事情連記進腦袋都沒有，導致很多事情完全記不得。

他曾收治一名今年已40歲的女性患者，出社會後就在廣告業服務，某次不幸出了車禍，出現腰痛症狀，事後透過吃止痛藥改善。但隨著年紀增長，疼痛偶爾會復發，她一度以為是月子沒做好，直到腰痛已經蔓延到全身疼痛，真的痛得受不了就醫，才知道是纖維肌痛症惹禍。

陳韋達說，纖維肌痛症患者會給予神經穩定劑治療，並非一般的止痛或是消炎藥物。他解釋，這類的疼痛已經造成大腦的改變，因此要從根源下手，他也說，國人常忽略疼痛，常會自己說服自己，肩頸、後背酸痛沒什麼，頂多吃止痛藥就好了，實際上，若是拖延就醫，恐怕會使疼痛蔓延，影響到生活，甚至影響到記憶。