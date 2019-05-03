改變生活模式、飲食調整 水腫竹科男甩掉20公斤

2019-05-03 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



45歲郭姓竹科工程師因糖尿病高血壓沒控制併發腎病變，有嚴重蛋白尿及第四期腎衰竭造成水腫，幾個月內從80公斤增加到100多公斤，在其他醫療院所住院改善之後又復發，因此求診中國醫藥大學新竹附設醫院腎臟科主任楊雅斐。

楊雅斐說，患者到院時嚴重氣喘，肺部積水，還說「他已經一個月無法躺著睡覺，都是坐著睡。」除了給予藥物治療，更重要的是衛教「病患參與治療」，改變郭姓工程師的生活模式，限制患者水分攝取，透過飲食的調整和藥物治療，經過一個月的治療，體重掉了20公斤，恢復病發前的體重。現在不但沒有水腫、肺部沒積水、也可以一覺到天亮。郭姓工程師感謝「讓他可以好吃好睡。」

楊雅斐表示，慢性腎病是長期的問題，照護的一環很重要的是患者「必須」參與治療，不是醫師開開藥，什麼都不用管就可以。所以她都會跟患者衛教，像是他要求郭姓工程師每天限制飲水1000c.c.，不要大口喝水，吃藥也只搭配50cc到100cc的水。另外，在食物中的水分也要注意，喝湯，飲料都是水的來源，水果中很多的隱藏版水分，如西瓜，蓮霧重量八九成都是水，也不能吃太多。飲食調整加上藥物治療，經過一個多月，郭姓患者成功擺脫氣喘、水腫、高血壓等症狀。

楊雅斐指出，水腫是在組織內或漿膜腔內出現異常的液體堆積，不一定就是腎臟病引起的，而腎臟病也不一定會有水腫。舉凡心臟病、肝臟病、內分泌系統疾病、營養不良、下肢循環不佳都有可能造成水腫；常用的高血壓及糖尿病藥物有些也有水腫的副作用。但水腫的出現也不必視它為洪水猛獸或世界末日。它是身體的一種表徵，會對身體健康做出適當的警告。