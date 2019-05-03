【即時短評】官員們的私心 讓保育工作變廉價

2019-05-03 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



南安小熊四個月大時落單獲救，經過九個月照養訓練，從5公斤長到45公斤，許多獸醫、學界、志工投入付出，中央到地方各媒體也高度自律與配合。大家心中想要成就的一件事，就是「讓妹仔回家」。但就在即將要完美野放時，卻被媒體獨家跟拍、曝光野放地點，官員的私心縱容與缺乏橫向聯繫溝通，讓保育、救援工作失了焦點。

保育不是交換、不是專案、不是宣傳，更不是某單位的KPI（績效指標）或公關工具；內政部若真的有空勤總隊出勤任務專案要執行，須安排媒體上直升機，難道非得挑敏感且須要高度保密的黑熊野放這一趟隨行？

運輸過程是這次野放工作最重要的一環，內政部要讓誰上飛機，林務局無法置喙，只能說社會觀感不佳，卻沒有反對的餘地。事前，空勤總隊一度表明運送小熊工作難以配合，曾建議林務局花錢改用民間航空公司協助，內政部最後雖協助黑熊運送工作，卻也要求讓媒體上飛機執行拍攝專案。

黑熊野放新聞影片曝光後，讓志工、民眾傷心，學者憤怒，抹煞了保育過程的努力與辛勞。

這趟協助南安小熊野放任務，內政部雖然出了運輸人員與飛機，但對南安小熊的救護照養過程完全不了解，更別說是背後代表的保育意義。尤其明知是電視台人員拍攝，還讓媒體人員換穿空勤服裝上飛機，只能說保育與南安小熊，在內政部官員眼裡，有如一般宣傳案般廉價。

農委會林務局雖身為野生動物保育法的主管機關，過程完全無能為力，既無法主導，還需處處配合；明明已有官方影像記錄人員，還必須接受內政部臨時增加的兩名媒體人的位子，只因為內政部出了飛機。