從箱子孔洞拍小黑熊是否開罰 林務局打算這樣做

2019-05-03 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



電子媒體透過內政部安排登上空勤總隊直升機，全程跟拍南安小熊「妹仔」野放過程，引起動保團體不滿、全民公憤。台灣黑熊協會說，媒體跟拍、從孔洞拍攝小熊狀況，已經構成騷擾野生動物。

農委會林務局表示，會了解機上發生的事情，邀當時在機上人員了解狀況，開專家會議判斷。若有證據證實構成騷擾野生動物，會用野保法開罰。

根據野保法第18條，保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用。若騷擾野生動物，根據野保法42條，可處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科6至30萬罰金；若其因而致野生動物死亡者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上、50萬元以下罰金。

媒體近距離透過裝載小熊的箱籠孔洞拍攝，是否構成騷擾？台灣黑熊保育協會執行長王嘯虎昨受訪時表示，連協會保育人員都不敢做這樣的事情。

林務局長林華慶表示，監控、保護小熊的保育人員都還在山上，等人員下山，會了解當時在飛機上，到底發生什麼事情，並且召開專家會議，判斷這樣的行為有沒有觸法之虞。若確實構成騷擾要件，才會用野保法開罰。

林華慶說，林務局絕對不會明知道有電視台的人員上直升機，且用獨家新聞方式播出報導跟拍小熊，卻還去配合，「林務局不可能自毀長城」。

他表示，林務局與空勤總隊的關係非常密切，包括森林火災等，都必須仰賴空勤協助。4月29日小熊野放的前一天，林務局忙著與各單位連繫野放的相關事宜，空勤來電說明會有兩名電視台人員上飛機，空勤也保證是一個空勤委託、報導派遣任務出勤的專題，對方不會以獨家新聞的方式播出，事後也會分享拍攝畫面。

他說，林務局對空勤總隊願意協助運載南安小熊只有感謝，當下「怎麼會去懷疑？」，沒想到事後是這樣的結果。