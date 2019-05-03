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影／衛福部審議小組建議 「痛痛女孩」敗訴案要上訴

2019-05-03 11:49聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

疑因施打HPV疫苗產生不良反應而向衛福部求償的「痛痛女孩」日前獲法院判定勝訴，衛福部預防接種受害救濟審議小組昨召開會議，今對外說明，表示考量法院直接介入醫學專業判斷領域，對未來案件鑑定審議原則影響深遠，決議建議衛福部再上訴。

北部女學生Bella於2016年9月30日接種公費疫苗後，開始全身各處疼痛，衛福部預防接種受害救濟審議小組經決議，認定身體反應與施打疫苗無關。但日前行政法院判決，原告符合預防接種救濟辦法所定「與預防接種關聯性無法排除」要件，有權請求被告作成給付預防接種受害補償。衛福部4月25日收到判決書全文，須於20日內研議決定是否上訴。

針對本案審議小組兩度召開臨時會議，預防接種受害救濟審議小組召集人、馬偕兒童醫院醫務部主任邱南昌今表示，法院判決理由認HPV疫苗與幼年型特發性關節因果關聯性，實有悖於專業，也可能誤導民眾，對HPV疫苗安全性產生不必要疑慮，而不敢去接種疫苗，提高未來罹癌風險。

邱南昌以目前正大肆流行麻疹的美國為例，就是因社區中傳播「打麻疹疫苗疑似會導致自閉症」的不實資訊，造成美國民眾不敢接種，才導致今年累積704例病例；甚至是該國自2000年宣布消除麻疹以來最高，目前紐約布魯克林區已強制接種麻疹疫苗。

邱南昌一再強調，對Bella身受自體免疫疾病所苦，深表同情，但有必要理性處理、釐清事實。審議小組已查閱上百項大型實證醫學研究，發現接種HPV疫苗與自身免疫疾病、神經性疾病、疼痛症候群無關。世界衛生組織系統性分析HPV疫苗的安全性資料，也無顯示任何安全性警訊。

預防接種受害救濟審議小組委員、消基會秘書長、律師吳榮達指出，法界應尊重醫師客觀鑑定報告，不可任意推翻。法院判決甚至未說明審議小組的審定理由是否構成恣意濫用或違法事由，也沒有引用到審議小組鑑定時所提實證文獻及回顧說明，該判例恐影響未來案件鑑定審議的原則。

吳榮達強調，審議小組共23名成員，包含15名感染、免疫、神經及病理等醫學專家，及8名法學專家及社會公正人士，並非只由醫療人員決定，強調沒有醫醫相護的存在。雖決議建議再上訴，但也同時提議衛福部透過其他管道給予Bella後續的救濟或撫慰補償。

疾病管制署副署長莊人祥表示，疾管署僅為幕僚作業單位，無法介入決議。近日將彙整審議小組昨日決議及主管HPV二價疫苗的國健署意見，再一併上呈衛福部，最晚將於5月14日前由衛福部定案是否再上訴。

疑因HPV疫苗不良反應而向衛福部求償的「痛痛女孩」日前法院判定勝訴，預防接種受害...
疑因HPV疫苗不良反應而向衛福部求償的「痛痛女孩」日前法院判定勝訴，預防接種受害救濟審議小組召集人邱南昌（圖）表示，審議小組決議建議衛福部再上訴。記者陳婕翎／攝影
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疫苗衛福部麻疹

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