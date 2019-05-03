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長榮空服員工會控勞動局報告偏頗 桃市府前爆推擠

2019-05-03 11:47聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市空服員職業工會因與長榮航空勞資調解爭議破局，醞釀罷工，由於桃園市勞動局在上月中旬因調高日支費訴求，調解委員曾入廠訪視調查，報告日前出爐，工會不滿報告發布違法、內容立場偏頗、錯誤多，且故意漏掉飛行加給，今天到市府前抗議，更因不滿勞動局科長出面回應內容，與警方爆發推擠衝突，甚至向警方嗆聲「不要為桃園資方抓工人！」

市府勞動局勞資關係科長張哲航說，4月16日由調解委員入廠訪視，主要針對勞資爭議外站津貼成本結構事項訪查，隔天17日第三次調解會議中，調解委員也說明訪視結果，雙方都知悉訪視結果，由於最後調解破局，並無依法召開第四次調解會議必要，並於24日將訪視報告依規定寄送給勞資雙方，並強調是同時寄送，並無先寄送給長榮資方。

張哲航也提到，入廠訪視並未比較其他航空公司的薪資待遇，只就外站津貼項目檢視，並以實際飛時換算，最後得出長榮日支費每小時為4.35美元，仍較同業為低，確實有提高的空間，並無「長榮航空日支費沒有比華航少」的結論，但也強調，訪視時間有限，且訪視報告僅係依據長榮航空提供成本資料予以初步檢視，希望雙方不要對訪視報告過度解讀。

桃園市空服員職業工會今天早上10點到市府前抗議，並高呼「長榮林董說了算，桃園市長怎麼看？」口號，工會秘書長鄭雅菱提出四大質疑，先表示此份訪視報告是經由媒體報導才得知，違反勞資爭議調解第16條規定，並質疑為何在調解破裂之後發出報告，市府居心何在？

參與入廠訪視的長榮分會會員代表林昱嘉也說，入廠訪視報告不給勞方，明顯是站在財團背後，令人痛心，並說，空服員薪資結構分為底薪、飛行加給、日支費三大部分，但市府報告卻忽略了飛行加給部分，因華航飛行加給比長榮要多出兩倍，質疑報告是在玩數字遊戲。

勞方調解委員劉惠宗認為勞動局完成的入廠訪視報告，是採信長榮資方片面資料，更不具航空專業，並質疑為何調解破裂後，仍要公布調查報告結果，「用媒體散布假資料」，並呼籲長榮資方拿出善意面對工會，不要再矇騙官方。

面對工會種種質疑，市府勞動局由勞資關係科長張哲航出面回應，由於工會不滿入廠訪視報告未能先行確認就出爐，頻頻嗆聲質疑，張說明到一半即轉身進入市府，聲援者見狀欲突破封鎖線進入市府，遭警方阻擋，雙方數度爆發激烈肢體衝突，場面火爆。

勞動局也發出聲明稿強調，呼籲長榮勞資雙方仍應持續理性溝通重回談判桌，尋求解決方案，並期盼長榮資方能釋出善意，提出可行性方案與工會協商，達成勞資雙贏的局面。

桃園市空服員職業工會因與長榮航空勞資調解爭議破局，醞釀罷工，由於桃園市勞動局在上...
桃園市空服員職業工會因與長榮航空勞資調解爭議破局，醞釀罷工，由於桃園市勞動局在上月中旬因調高日支費訴求，調解委員曾入廠訪視調查，報告日前出爐，工會不滿報告發布違法、內容立場偏頗、錯誤多，且故意漏掉飛行加給，今天到市府前抗議。記者張裕珍／攝影
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參與入廠訪視的長榮分會會員代表林昱嘉（右）也說，入廠訪視報告不給勞方，明顯是站在...
參與入廠訪視的長榮分會會員代表林昱嘉（右）也說，入廠訪視報告不給勞方，明顯是站在財團背後，令人痛心。記者張裕珍／攝影
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桃園市勞動局在上月中旬因調高日支費訴求，調解委員曾入廠訪視調查，報告日前出爐，工會不滿報告發布違法、內容立場偏頗、錯誤多，且故意漏掉飛行加給，今天到市府前抗議，市府勞動局勞資關係科長張哲航（左）出面說明。記者張裕珍／攝影
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勞方調解委員劉惠宗認為勞動局完成的入廠訪視報告，是採信長榮資方片面資料，更不具航...
勞方調解委員劉惠宗認為勞動局完成的入廠訪視報告，是採信長榮資方片面資料，更不具航空專業。記者張裕珍／攝影
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桃園市空服員職業工會工會不滿勞動局發布入廠訪視報告違法、內容立場偏頗、錯誤多，且...
桃園市空服員職業工會工會不滿勞動局發布入廠訪視報告違法、內容立場偏頗、錯誤多，且故意漏掉飛行加給，今天到市府前抗議，並與警方爆發推擠衝突。記者張裕珍／攝影
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