把握好天氣！ 下周鋒面接近 將有局部較大雨勢

2019-05-03 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央氣象局說，今天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；鋒面滯留在巴士海峽，南部、東半部地區及中部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為短暫陣雨後多雲的天氣。

明天、周日東北季風減弱，東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。明天北部地區亦有零星短暫陣雨。