WHO大型研究：母乳喝太少 未來較易成胖胖兒

2019-05-03 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



過去已知喝母乳的孩子日後肥胖風險較低，世界衛生組織（WHO）近日於第26屆歐洲肥胖大會發表的大型研究證實這件事。該研究分析超過10萬名歐洲學齡兒童的肥胖與過去喝母乳的情形，結果發現，相較於喝母乳至少6個月的孩子，從未喝母乳或是喝的時間太短，在學齡階段的肥胖風險將會顯著提升。

該研究彙整過去文獻指出，母乳的好處多多，除了母乳中的生物活性物質對孩子有免疫上、內分泌上、神經發育上與心理發展上等益處，出生前6個月喝母乳的孩子，在出生後6個月體重過重的情形也較少。部分原因是母乳不像配方奶會出現較高的胰島素反應，進而導致脂肪沉積；母乳也含有雙歧桿菌，這種益生菌在肥胖兒童的腸道較少。

為大規模瞭解學齡兒童肥胖與過去喝母乳情形的關聯，該研究將歐洲22國、共10萬583名6-9歲的學童資料納入分析。結果顯示，除了法國、愛爾蘭與聖馬利諾，其他國家的情形一致，即相較於過去喝母乳至少6個月的孩子，從未喝母乳或是喝的時間太短，孩子日後肥胖的風險將會提升。

在這些國家當中，西班牙、馬爾他、義大利的兒童肥胖盛行率最高，盛行率在16.8%至17.7％不等；這三個國家從未喝過母乳的兒童當中，每5人就有一人在學齡階段發生肥胖。

該研究提到，母乳哺育率較低的國家，可能肇因於母乳替代品密集行銷、缺乏有效的母乳哺育推廣政策、缺乏保健專業人員支持或生育保護相關立法出現問題等。