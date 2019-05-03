部落觀光正夯 北車辦嘉年華原住民親自解說

2019-05-03 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



「2019台灣部落觀光嘉年華」今起一連3天，在台北車站中央展演區盛大展出，今年還有平埔西拉雅族、蘭嶼達悟族和紐西蘭Hauraki 豪拉基區毛利人首度參展，一次感受國內外的經典原民遊程，好吃、好玩又好看。

旅展不只可欣賞原住民樂舞展演，還有原民美食DIY、原民手工藝品，系列經典旅程像是一日獵人遊程、學習阿美族生存術、到部落學廚藝等都深受歡迎。

觀光局13個風管處當中，包括花東縱谷、東海岸、日月潭、阿里山、茂林、西拉雅及参山風管處，都有不同的部落文化。觀光局長周永暉表示，這是部落觀光嘉年華首度在台北車站舉辦，這裡每天有50至60萬人次走訪，希望每個人都可以走進部落當「部落客」。

周永暉表示，近來觀光局致力於與部落建立夥伴關係，並協助部落營造觀光環境與觀光產業，產出小眾、精緻、具有部落文化特色的旅遊模式。今年以旅展方式呈現，由原住民到場親自向旅人介紹部落之美，邀請旅人親自走訪部落旅遊。

觀光局指出，推出5年來，多種經典遊程都深受國內外旅客喜愛，本次也提供一人抽中，2人同行抽獎活動。遊程包括日月潭潭南部落的獵人之家旅程，可以聆聽部農獵人的傳奇故事，跟著獵人學習傳統製作陷阱狩獵智識、射箭技巧等；還有花蓮靜浦山海味，走進部落學習阿美族生存術，與神山部落的愛善部落廚藝學校，適合吃貨走食，每組遊程價值3200元、最高1萬7000元，歡迎民眾來試手氣。

除了各種經典部落遊程之外，現場還有多個好吃的原民傳統美食，像是慢午廚房的野食、西拉雅的創意米製品，以及賽夏族的炸麻糬，精巧的手工藝品等也深受來往的旅客喜愛。