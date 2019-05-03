影／汽車AEB列必備？立委邀龐德解說

相關新聞
日本人玩九份寧搭公車不願搭小黃 網揭原因2019-05-03 11:04
媒體跟拍南安小熊野放 徐國勇：過錯由我承擔2019-05-03 11:05
「南安小熊與惡的距離」 動保團體要求監察院徹查不法2019-05-03 10:24
野放小熊獨家主播臉書被灌爆：錯了就是錯了2019-05-03 09:29
被刻名字淡水龜陳屍海邊 動保所：活體刻字最高罰1.5萬2019-05-03 08:55
氣象局：周末好天氣 出遊好時機2019-05-03 08:34
呂秋遠：政府用台灣黑熊宣傳 預算卻只能稱「死好」2019-05-03 07:50
周末天氣好轉 吳德榮：下周梅雨季第二道鋒面接近2019-05-03 07:32
不想再落枕 醫師教您如何挑枕頭2019-05-03 07:26
台灣東部海域規模4.2地震 最大震度宜蘭縣3級2019-05-03 06:49
中部以南今位於下風處 易累積汙染物2019-05-03 05:47
賣場減塑救地球 開發替代用品2019-05-03 01:01
過勞預防指引修正 腦心血管病史、藥物治療列高風險2019-05-03 01:01
揭弊者保護法草案 政院通過2019-05-03 01:01
健康你我他／舊報紙、小蘇打粉 除濕環保又經濟2019-05-03 00:09
幼兒常去抓… 引發龜頭包皮炎2019-05-03 00:06
英研究：每周工作逾55小時 女性易憂鬱2019-05-03 00:00
我的經驗／罹患甲溝炎 讓我從醫心境改變2019-05-02 23:57
不要成為家人的壓力 重症醫師簽「預立醫療決定書」2019-05-02 23:54
「沒關係！」常說這3句話，你的人生會從魯蛇變「成功」2019-05-02 23:27
文化影響評估首度入法 學者憂與環評類比遭誤解2019-05-02 22:52
台南最出名的異國戀情 「安平追想曲」搬上台北舞台2019-05-02 22:41
世界民族文化藝術節台日韓三國連演 明起台南先登場2019-05-02 20:13
母親節送什麼？純手工「台幣帽」送嬤笑呵呵 網讚：出門不怕沒帶錢2019-05-02 18:28
又一家撐不下去！重慶南路老字號「建弘書局」將熄燈2019-05-02 18:26
長脂肪瘤≠高血脂 國健署：透過抽血檢驗才會瞭2019-05-02 18:11
信仰與神蹟體驗 研究：助益健康2019-05-02 17:51
三大賣場塑膠包裝氾濫 超市將換包裝2019-05-02 17:34
推廣電動機車 林佳龍邀經濟部、業者組「國家隊」2019-05-02 17:28
健康食品真健康？ 專家指出謬論2019-05-02 17:27
柔性勸導林口A南匝道禁左 桃交通局：視使用情況調整2019-05-02 17:11
不捨墾丁因一盤滷味受傷 他將龍磐公園變身國家歌劇院2019-05-02 16:32
台灣屋脊被破壞 山頭變「禿頭」2019-05-02 16:17
春天吶喊音樂藝術祭明登場 高市警局祭3階段交管看這裡2019-05-02 15:47
注意！國內每10名長者 就有1人吞嚥困難2019-05-02 15:47
台灣樹葡萄銷陸可賣百萬 鮮果加工品更有身價2019-05-02 15:05
中台區域治理平台促成佳偶 單身聯誼洽詢熱線ing2019-05-02 15:00
職場媽媽多頭燒 爆肝媽媽高達160萬人2019-05-02 14:53
睡眠品質不佳 失眠者難忘負面回憶2019-05-02 14:49
熱門文章
南安小黑熊野放破功 內政部認錯：遺憾和抱歉2019-05-02 20:00
你會用牙線清牙嗎？牙醫：這顆牙你一定沒清到2019-05-02 13:45
又一家撐不下去！重慶南路老字號「建弘書局」將熄燈2019-05-02 18:26
南安小熊野放媒體跟拍 黑熊協會：匪夷所思2019-05-02 16:46
北花直達客運明年春節前上路 凌晨也有車可坐2019-05-02 13:48
電視台偷拍小熊野放 黑熊媽媽痛批：可惡至極2019-05-02 19:21
媒體拍攝南安小黑熊野放 徐國勇：我們錯了！2019-05-02 22:56
內政部稱農委會同意跟拍小熊 陳吉仲：保證完全不知道2019-05-02 19:36
淡水龜放生大海變放死 龜殼刻「謝許素X」網友喊肉搜2019-05-02 23:23
媒體再報導小熊所在地 黑熊媽媽：嚴重抗議假新聞2019-05-03 08:11
媒體跟拍小熊野放 挨批「8個月守護被4分鐘獨家搞砸」2019-05-02 21:25
百年來第一位！護理師當上衛福部台中醫院副院長2019-05-02 14:17
劉詩詩在台生子 須符合這些條件才享健保2019-05-02 12:40
宜蘭近海4.8有感地震 最大震度宜縣4級2019-05-02 18:58
香港太興茶餐廳要來了！ 招牌冰鎮奶茶、燒味天王5月台北吃得到2019-05-02 15:07
台灣賣場近八成品項用塑膠包裝 比例最高的是這家2019-05-02 11:55
研究：狼比狗更無私 寵物犬不適用2019-05-02 19:46
婉謝媒體全程拍攝小熊野放是共識？內政部林務局不同調2019-05-02 19:30
媒體跟拍小熊野放 林務局：前一天已明確婉拒2019-05-02 21:18
春天吶喊音樂藝術祭明登場 高市警局祭3階段交管看這裡2019-05-02 15:47
台灣屋脊被破壞 山頭變「禿頭」2019-05-02 16:17
冷鋒過境的降雨已到尾聲 鄭明典：看圖就有感2019-05-03 07:22
飯飯堂、功夫銷魂麵等5家新櫃進駐 京站美食街5/3新開幕推買一送一2019-05-02 13:17
電視台跟拍小熊風波 黑熊媽媽晚間報平安2019-05-02 21:54
「沒關係！」常說這3句話，你的人生會從魯蛇變「成功」2019-05-02 23:27
婦人患子宮肌瘤 新竹馬偕醫院達文西手術切除2019-05-02 14:19
呂秋遠：政府用台灣黑熊宣傳 預算卻只能稱「死好」2019-05-03 07:50
澳洲公路上發現三眼蛇 畸形進食困難亡2019-05-02 21:32
周末天氣好轉 吳德榮：下周梅雨季第二道鋒面接近2019-05-03 07:32
野放小熊獨家主播臉書被灌爆：錯了就是錯了2019-05-03 09:29
「妹仔」回歸山林跑1K 黑熊媽媽黃美秀PO臉書祝福2019-05-02 22:34
中台區域治理平台促成佳偶 單身聯誼洽詢熱線ing2019-05-02 15:00
獨／四個點地址錯兩個 民眾批觀光局「交差了事」2019-05-02 12:31
長脂肪瘤≠高血脂 國健署：透過抽血檢驗才會瞭2019-05-02 18:11
連續7天 一芳水果茶大甲芋頭鮮奶買一送一2019-05-02 16:52
被刻名字淡水龜陳屍海邊 動保所：活體刻字最高罰1.5萬2019-05-03 08:55
小孟塔羅：冥冥之中保佑我的是誰？2019-05-03 08:59
北部空氣多處達不良等級 新北環保局請市民留意2019-05-02 12:10
每日星座運勢／金牛善解人意受歡迎 發現理想情人2019-05-03 00:00
3種成分安眠藥可能引發夢遊 衛福部：評估是否強化警示2019-05-02 12:47
留言