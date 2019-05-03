日本人玩九份寧搭公車不願搭小黃 網揭原因

2019-05-03 11:04 聯合新聞網 綜合報導



九份國內外遊客多，搭乘計程車需求量大，卻不時傳出收費爭議，時時引起警方關切。本報資料照片 分享 facebook

計程車和Uber的爭議還在吵，如何能夠有效管理並帶動計程車產業升級，也讓政府傷腦筋。卻有民眾表示，對外國人而言，儘管計程車的費用不算貴，卻因為司機常抽菸、吃檳榔、服儀不整、講話很大聲等原因，寧願花時間等公車而不願搭計程車。

有網友在PTT「八卦版」發文寫道，前幾天帶來台灣的日本朋友去九份玩，回程等公車時，計程車司機到公車亭拉客。這名網友表示，從九份到台北若是共乘的話，一個人僅約300元台幣，對日本人來說並不算貴，但日本人卻寧願花時間等公車，很大的原因是因為「台灣的計程車司機看起來很可怕」。並且表示，計程車司機想賺外國觀光客的錢，卻不肯整理自己的儀容跟態度，也不學基本的外國語，即使價格便宜，觀光客還是會因為害怕而不敢搭車，更強調「比起日本的計程車司機那種專業和服儀整齊的樣子就差很多」。

對此，有網友表示「台灣人也怕計程車司機啊」、「不是『看起來』，是『真的』很可怕」。也有網友表示，「如果會改善的話，uber就不會被擋了」，認為司機不改善是因為「跟政府哭就有糖吃」。但也有網友認為自己搭過的計程車都很不錯，沒有原po講的這些缺點，並且有網友表示自己會走遠一點，不搭排班車改使用APP叫評價優良的計程車司機，認為明明也有好的計程車司機，「為什麼就是有人把『所有』的計程車弄成一類」。