野放小熊獨家主播臉書被灌爆：錯了就是錯了

2019-05-03 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



電視台製作台灣黑熊野放獨家報導，保育團體憤怒沮喪，登上直升機的主播陳雅琳昨晚在臉書致歉，並解釋只跟隨紀錄機隊起飛與降落就返航，不知道野放小熊的地點，但網友顯然不埋單，說「錯了就是錯了，請不要狡辯」。

陳雅琳的致歉文下方的留言說，他有看到新聞影片，飛機飛到哪個山區，在哪裡的幾號停機坪降落，報導裡都講得很詳細。新聞影片最後說：「愛牠就不要打擾他」，對照這搶「毒家」的行為，真是覺得非常諷刺！

對於致歉文的說明，網友翻譯為：我不知道地點，我們也沒跟大家說是在哪；我有先問，有問就不算佔位置；我有聽話坐著，沒有去摸小熊，只有拿鏡頭對著他，旁邊的人也在拍啊你們為什麼不罵他。

有網友說，看過陳雅琳過去的節目，「我相信您愛台灣愛這塊土地，但您這次真的錯了」。她說，那是全民買單的黑鷹直升機，不是電視台的私人財產，是國家資源。占著國家資源做獨家報導，難道當下沒有感到任何不妥嗎？

留言並說報導打錯小熊的名字，把南安妹仔叫成安南妹子，「請問您有認真把台灣黑熊保育協會的粉絲專頁認真看過一次嗎？您真的有看到工作人員這10個月來的努力嗎？」網友說，提昇保育意識是漫長久遠的路，不是幾分鐘的獨家新聞就能做到的，請尊重保育人員的專業知識與能力。

陳雅琳個人臉書4月29日的慶生貼文下方也遭網友留言痛罵：妳生日妳快樂，但南安小熊的重生日，卻可能因為妳的「詳實」報導，熊生岌岌可危。

有網友說，內政部也許放了行，但您作為媒體人，對於環境保育的觀念，以及對專業人員的尊重在哪裡？真的讓人太失望。要求電視台和主播道歉。

有人對她的行為感到失望，留言說，「原本覺得她是不錯的主播，這件事之後印象一落千丈」，「好好的專題知性主播，淪為狗仔傳媒的豬隊友」、「 聰明一世，糊塗一時，為何要搶這則獨家呢？」