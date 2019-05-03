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被刻名字淡水龜陳屍海邊 動保所：活體刻字最高罰1.5萬

2019-05-03 08:55聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市和平島公園工作人員日前在阿拉寶灣發現了一隻龜，不過，牠不是一般發現的死亡海龜，而是一隻淡水龜，研判是被「放生」的龜，龜殼還被刻了疑為放生者的大名「謝許素X」4個大字，貼文一出就引發網友熱議，大罵淡水龜放入大海，根本就是「放死」，網友還發動肉搜。基隆市動保所表示，活體刻字最高可罰1萬5000元。

有漁民指出，常有看到一些團體在附近海邊放生，但不知有沒有刻字。基隆市動保所長陳瑞濱表示，死後在龜背刻字沒違法，如果龜是有人飼養、活體時就刻的話，就違反動保法第5條騷擾傷害動物，可罰3000元到1萬5000元；如果無主是野生，也違反野生動物保育法，但一般類無罰責。北觀處副處長金玉珍也呼籲，海域不要隨意放生。

和平島公園昨晚在官方粉絲專頁貼上這則文，引發熱議，大批網友留言，網友痛批太離譜。網友紛紛留言，「這看起來應該是迷信放生就有功德的刻字」、「這麼愛放生，怎麼不自己裸體刺青跳海」、「淡水龜放到大海，這位放生者是有病嗎？」、「牠是淡水龜，牠的殼有許多神經，會痛會痛會痛，就像妳的骨頭一樣，被刻字，會痛」、「把淡水龜放到大海，真的是沒有常識與知識的長輩」。

和平島公園今天貼回回覆網友，指這次是島工經營粉絲專頁以來，第一次有貼文引起如此激烈的回響，指島工們第一時間看到龜龜消逝的生命時，內心既難過又帶點憤怒。因此非常可以理解大家的心情跟島工一樣生氣。然而單純的憤怒情緒並不是島工們想要傳達的訊息，所以，從3天前看到龜龜，選擇把這張照片分享出來，是希望透過和平島公園的粉絲專頁能讓世界有那麼一點點的不一樣。

和平島公園說，我們有很多種方法對自然對生物友善，也希望大家可以更聚焦在怎麼為大自然努力，如果這張照片會在大家心中發芽，希望這顆樹苗是充滿希望愛跟改變的樹，減少這世界的不快樂跟自私，也希望透過和平島公園小小的力量，讓更多人了解到生命的價值與脆弱。

龜殼上被刻了「謝許素X」4個大字，貼文一出就引發網友熱議。圖／和平島公園提供
龜殼上被刻了「謝許素X」4個大字，貼文一出就引發網友熱議。圖／和平島公園提供
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放生和平島海龜

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