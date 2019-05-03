呂秋遠：政府用台灣黑熊宣傳 預算卻只能稱「死好」

2019-05-03 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



空勤總隊讓媒體全程跟拍台灣黑熊野放惹議。律師呂秋遠說，政府、民間只要宣傳就會利用台灣黑熊的形象或公仔做行銷，好像真的把台灣黑熊當作國寶一樣，但是一年一隻黑熊分配1萬元不到的預算，這樣可以稱之為國寶，也很令人懷疑。

呂秋遠在臉書發文說，台灣黑熊的數量目前大約是200至600隻，因為官方沒有錢進行熊口統計，所以數量不確定，每年政府編列給黑熊的預算，大約就是兩百萬不到。他說，從瀕臨絕種的角度來看，或許是國寶，但是從分配預算的角度來看，大概只能稱得上「死好」。

他指出，內政部長雖然已經為了這件事道歉，但這不只是一件保育事件的失敗而已，而是為什麼商業媒體有這麼大的本事，可以讓空勤總隊開口要求野放單位配合？至今都沒有人可以出面說明。

呂秋遠說，即便要記錄，為什麼不是林務局或黑熊協會自己來，為什麼不是公共電視，而是讓一家商業電視台取得獨家畫面，並且占去原本可以跟隨野放的黑熊協會人員直升機座位。

他說，內政部如果真的有誠意道歉，應該協同農委會儘速檢討，如何增加保育預算、正確統計熊口、做好社會教育，至少要說明為何要同意商業媒體拍攝、何時可以增加保育台灣原生種動物預算，否則獨家已經出來、地點已經揭露，道歉沒有意義。

呂秋遠臉書全文：

臺灣黑熊的數量，目前大約是200至600隻，為什麼數量這麼不確定？因為官方沒有錢進行熊口統計，每年政府編列給黑熊的預算，大約就是兩百萬不到，但是政府、民間，只要宣傳，就會利用臺灣黑熊的形象或公仔做行銷，好像真的把臺灣黑熊當作國寶一樣，但是一年一隻黑熊分配一萬元不到的預算，這樣可以稱之為國寶，也是很令人懷疑的。從瀕臨絕種的角度來看，或許是國寶，但是從分配預算的角度來看，大概只能稱得上死好。

南安小熊的野放就是一個例子。去年7月，在南安瀑布步道發現一對台灣黑熊母女，小黑熊和媽媽走散，雖然後來封山封路，也盡力隔離人為干擾，希望媽媽可以回頭找回小熊，但是再也沒看到媽媽回來，台灣黑熊保育協會和林務局因此把虛弱的小熊帶回照顧，經過9個月後，終於可以讓小熊女野放回家。

這件事原本是保育界的一件喜事，但是在4月29日那天，根據林務局的說法，提供黑鷹直昇機的內政部空勤總隊，竟然透過連姓秘書要求，將會有壹電視的二位工作人員一同上機，並且宣稱壹電視是因為空勤總隊委託，目的是記錄黑鷹直升機接受勤務分派後，相關人員整備之過程，並將搭配空勤花蓮基地相關介紹製作專題。

Hello？這跟小熊女回家有任何關係嗎？野放，就是不希望有任何人再知道小熊在哪裡，所以應該要謝絕所有媒體採訪，怎麼會有媒體全程拍攝，並且透露小熊野放地點，難道是要人類去參觀拜訪嗎？黑熊協會已經盡力讓她學會獨立生活，並且遠離人類，現在透過媒體大放送，讓大家都知道地點在哪裡，壹電視究竟為什麼可以有這麼大本事，讓內政部空勤總隊願意開口要求林務局配合？而且，提供直昇機的單位開口要求，黑熊協會的人員能拒絕嗎？

內政部長雖然已經為了這件事道歉，但這不只是一件保育事件的失敗而已，而是為什麼商業媒體有這麼大的本事，可以讓空勤總隊開口要求野放單位配合？不論是壹電視、記者、內政部等單位，至今都沒有人可以出面說明，即便要記錄，為什麼不是林務局或黑熊協會自己來就好？為什麼不是公共電視？為什麼要讓一家商業電視台取得獨家畫面，並且佔去原本可以跟隨野放的黑熊協會人員直昇機座位？

數量稀少、沒有預算、野放還不顧專業意見，只求商業媒體獨家，內政部如果真的有誠意道歉，應該協同農委會儘速檢討，如何增加保育預算、正確統計熊口、做好社會教育，我們或許只剩下600頭臺灣黑熊，道歉不用露出胸部，但至少要說明為何要同意商業媒體拍攝、何時可以增加保育台灣原生種動物預算，否則獨家已經出來、地點已經揭露，道歉？