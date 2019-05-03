周末天氣好轉 吳德榮：下周梅雨季第二道鋒面接近

2019-05-03 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今白天起西半部平地天氣逐漸好轉，山區及東半部仍有局部陣雨，下周梅雨季第二道鋒面逐漸接近，局部陣雨或雷雨的機率逐漸提高。

吳德榮表示，昨天鋒面已南移至巴士海峽，在鋒後雲雨的影響下，其對流性雖較弱，但因地形的舉升作用，山區降雨明顯多於平地。今晨累積雨量圖顯示，降雨型態延續昨天，雨勢減小，山區較明顯。

他依最新（2日20時）歐洲中期預報中心模式模擬，指今白天各地氣溫漸升，北部高溫約在25度、中部約在28度、南部29度、東部26度。周六、日各地為多雲時晴，氣溫逐日回升；午後有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區，部分平地仍受影響。

下周天氣方面，吳德榮說，下周一鋒面逐漸接近，水氣增多、大氣趨不穩定，下周二至四鋒面影響，各地再轉為有局部陣雨或雷雨的天氣。大氣不穩定，有中、小尺度對流系統在其中發展、伴隨劇烈天氣的機率。屆時得多注意最新的資料，以及氣象局發布的即時訊息、天氣特報。

中央氣象局說，下周二另一鋒面接近，下周三、四鋒面影響，各地天氣不穩定，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；鋒面上容易伴隨中、小尺度系統發展，請留意氣象局最新的天氣預報。