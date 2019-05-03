親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

蔡英文步步心機！半年10計連環 就等賴清德自投殺陣

周末天氣好轉 吳德榮：下周梅雨季第二道鋒面接近

2019-05-03 07:32聯合報 記者雷光涵╱即時報導

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今白天起西半部平地天氣逐漸好轉，山區及東半部仍有局部陣雨，下周梅雨季第二道鋒面逐漸接近，局部陣雨或雷雨的機率逐漸提高。

吳德榮表示，昨天鋒面已南移至巴士海峽，在鋒後雲雨的影響下，其對流性雖較弱，但因地形的舉升作用，山區降雨明顯多於平地。今晨累積雨量圖顯示，降雨型態延續昨天，雨勢減小，山區較明顯。

他依最新（2日20時）歐洲中期預報中心模式模擬，指今白天各地氣溫漸升，北部高溫約在25度、中部約在28度、南部29度、東部26度。周六、日各地為多雲時晴，氣溫逐日回升；午後有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區，部分平地仍受影響。

下周天氣方面，吳德榮說，下周一鋒面逐漸接近，水氣增多、大氣趨不穩定，下周二至四鋒面影響，各地再轉為有局部陣雨或雷雨的天氣。大氣不穩定，有中、小尺度對流系統在其中發展、伴隨劇烈天氣的機率。屆時得多注意最新的資料，以及氣象局發布的即時訊息、天氣特報。

中央氣象局說，下周二另一鋒面接近，下周三、四鋒面影響，各地天氣不穩定，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；鋒面上容易伴隨中、小尺度系統發展，請留意氣象局最新的天氣預報。

下周五、六、日(10到12日)鋒面仍在台灣附近，北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲偶有零星陣雨；時序進入梅雨汛期，易有強降雨發生，請隨時留意氣象局發布的最新天氣預報。

中央氣象局說，下周二另一鋒面接近，下周三、四鋒面影響，各地天氣不穩定。本報資料照...
中央氣象局說，下周二另一鋒面接近，下周三、四鋒面影響，各地天氣不穩定。本報資料照片
分享

氣象局梅雨吳德榮雨量高溫

相關新聞

台灣東部海域規模4.2地震 最大震度宜蘭縣3級

2019-05-03 06:49

冷鋒過境的降雨已到尾聲 鄭明典：看圖就有感

2019-05-03 07:22

今晨低溫19至22度 早起出門記得穿外套

2019-05-03 05:47

揭弊者保護法草案 政院通過

2019-05-03 01:01

賣場減塑救地球 開發替代用品

2019-05-03 01:01

不要成為家人的壓力 重症醫師簽「預立醫療決定書」

2019-05-02 23:54

呂秋遠：政府用台灣黑熊宣傳 預算卻只能稱「死好」

2019-05-03 07:50

不想再落枕 醫師教您如何挑枕頭

2019-05-03 07:26

中部以南今位於下風處 易累積汙染物

2019-05-03 05:47

過勞預防指引修正 腦心血管病史、藥物治療列高風險

2019-05-03 01:01

健康你我他／舊報紙、小蘇打粉 除濕環保又經濟

2019-05-03 00:09

幼兒常去抓… 引發龜頭包皮炎

2019-05-03 00:06

英研究：每周工作逾55小時 女性易憂鬱

2019-05-03 00:00

我的經驗／罹患甲溝炎 讓我從醫心境改變

2019-05-02 23:57

「沒關係！」常說這3句話，你的人生會從魯蛇變「成功」

2019-05-02 23:27

文化影響評估首度入法 學者憂與環評類比遭誤解

2019-05-02 22:52

台南最出名的異國戀情 「安平追想曲」搬上台北舞台

2019-05-02 22:41

世界民族文化藝術節台日韓三國連演 明起台南先登場

2019-05-02 20:13

宜蘭近海4.8有感地震 最大震度宜縣4級

2019-05-02 18:58

母親節送什麼？純手工「台幣帽」送嬤笑呵呵 網讚：出門不怕沒帶錢

2019-05-02 18:28

又一家撐不下去！重慶南路老字號「建弘書局」將熄燈

2019-05-02 18:26

長脂肪瘤≠高血脂 國健署：透過抽血檢驗才會瞭

2019-05-02 18:11

信仰與神蹟體驗 研究：助益健康

2019-05-02 17:51

三大賣場塑膠包裝氾濫 超市將換包裝

2019-05-02 17:34

推廣電動機車 林佳龍邀經濟部、業者組「國家隊」

2019-05-02 17:28

健康食品真健康？ 專家指出謬論

2019-05-02 17:27

柔性勸導林口A南匝道禁左 桃交通局：視使用情況調整

2019-05-02 17:11

不捨墾丁因一盤滷味受傷 他將龍磐公園變身國家歌劇院

2019-05-02 16:32

台灣屋脊被破壞 山頭變「禿頭」

2019-05-02 16:17

春天吶喊音樂藝術祭明登場 高市警局祭3階段交管看這裡

2019-05-02 15:47

注意！國內每10名長者 就有1人吞嚥困難

2019-05-02 15:47

台灣樹葡萄銷陸可賣百萬 鮮果加工品更有身價

2019-05-02 15:05

中台區域治理平台促成佳偶 單身聯誼洽詢熱線ing

2019-05-02 15:00

職場媽媽多頭燒 爆肝媽媽高達160萬人

2019-05-02 14:53

睡眠品質不佳 失眠者難忘負面回憶

2019-05-02 14:49

減塑一定好? 農業界：應科學減塑 不是不用

2019-05-02 14:38

使用塑膠包裝多 全聯：已增加可分解材質

2019-05-02 14:38

賣場塑膠包裝近8成 好市多最會用

2019-05-02 14:38

推預立醫療決定書 重症醫師告白：勿成為孩子的壓力

2019-05-02 14:22
看更多

熱門文章

南安小黑熊野放破功 內政部認錯：遺憾和抱歉

2019-05-02 20:00

又一家撐不下去！重慶南路老字號「建弘書局」將熄燈

2019-05-02 18:26

南安小熊野放媒體跟拍 黑熊協會：匪夷所思

2019-05-02 16:46

你會用牙線清牙嗎？牙醫：這顆牙你一定沒清到

2019-05-02 13:45

北花直達客運明年春節前上路 凌晨也有車可坐

2019-05-02 13:48

電視台偷拍小熊野放 黑熊媽媽痛批：可惡至極

2019-05-02 19:21

內政部稱農委會同意跟拍小熊 陳吉仲：保證完全不知道

2019-05-02 19:36

氣象局：下周三前天氣不穩 出門要帶傘

2019-05-02 09:21

媒體拍攝南安小黑熊野放 徐國勇：我們錯了！

2019-05-02 22:56

百年來第一位！護理師當上衛福部台中醫院副院長

2019-05-02 14:17

宜蘭近海4.8有感地震 最大震度宜縣4級

2019-05-02 18:58

劉詩詩在台生子 須符合這些條件才享健保

2019-05-02 12:40

媒體跟拍小熊野放 挨批「8個月守護被4分鐘獨家搞砸」

2019-05-02 21:25

台灣賣場近八成品項用塑膠包裝 比例最高的是這家

2019-05-02 11:55

香港太興茶餐廳要來了！ 招牌冰鎮奶茶、燒味天王5月台北吃得到

2019-05-02 15:07

研究：狼比狗更無私 寵物犬不適用

2019-05-02 19:46

婉謝媒體全程拍攝小熊野放是共識？內政部林務局不同調

2019-05-02 19:30

林佳龍下班後學騎機車 放閃要老婆當第一個乘客

2019-05-02 10:15

5大星座2019下半年財運超旺！天秤有高人指點、海外財運強

2019-05-02 09:20

媒體跟拍小熊野放 林務局：前一天已明確婉拒

2019-05-02 21:18

台灣屋脊被破壞 山頭變「禿頭」

2019-05-02 16:17

春天吶喊音樂藝術祭明登場 高市警局祭3階段交管看這裡

2019-05-02 15:47

李準基御飯團快看 歐巴要來台灣囉 揭幕LONGCHAMP全新logo圖騰包

2019-05-02 11:00

飯飯堂、功夫銷魂麵等5家新櫃進駐　京站美食街5/3新開幕推買一送一

2019-05-02 13:17

婦人患子宮肌瘤 新竹馬偕醫院達文西手術切除

2019-05-02 14:19

電視台跟拍小熊風波 黑熊媽媽晚間報平安

2019-05-02 21:54

「沒關係！」常說這3句話，你的人生會從魯蛇變「成功」

2019-05-02 23:27

獨／四個點地址錯兩個 民眾批觀光局「交差了事」

2019-05-02 12:31

中台區域治理平台促成佳偶 單身聯誼洽詢熱線ing

2019-05-02 15:00

澳洲公路上發現三眼蛇 畸形進食困難亡

2019-05-02 21:32

北部空氣多處達不良等級 新北環保局請市民留意

2019-05-02 12:10

她演了3部片就紅遍全球！80歲傳奇女星為香奈兒重現江湖

2019-05-02 10:04

長脂肪瘤≠高血脂 國健署：透過抽血檢驗才會瞭

2019-05-02 18:11

3種成分安眠藥可能引發夢遊 衛福部：評估是否強化警示

2019-05-02 12:47

台灣東部海域規模4.2地震 最大震度宜蘭縣3級

2019-05-03 06:49

金飯碗好誘人！兆豐銀擴大徵才240名員工 百萬年薪不是夢

2019-05-02 16:23

「妹仔」回歸山林跑1K 黑熊媽媽黃美秀PO臉書祝福

2019-05-02 22:34

史上最奢華！全球12家人氣精品糕點齊聚 台北晶華的「甜點大道」

2019-05-02 15:56

連續7天 一芳水果茶大甲芋頭鮮奶買一送一

2019-05-02 16:52

每日星座運勢／金牛善解人意受歡迎 發現理想情人

2019-05-03 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top