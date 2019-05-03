不想再落枕 醫師教您如何挑枕頭

2019-05-03 07:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



「若想和落枕說再見，先為自己選擇一顆適合的枕頭。」新光醫院復健科主治醫師謝霖芬強調，枕頭的功能是在睡眠時支撐脖子，避免頸部肌肉過度拉扯發炎。建議選枕頭最重要的是高度適合，從側面觀察，當試躺者的耳朵與肩膀呈現一直線，枕頭高度就沒有問題。

謝霖芬表示，較常見枕頭問題是「太高」及「太窄」，若枕頭過高，頭頸部會呈現「C型」．肌肉一直被拉扯，就會增加拉傷風險；若枕頭過窄，翻身就容易掉出去，錯誤姿勢可能壓迫頸部，降低血液循環，容易引發肩頸不適。

謝霖芬建議，選枕頭最重要的是高度適合，購買前可先在店中試躺，由同行者從側面觀察，當試躺者的耳朵與肩膀呈現一直線，枕頭高度就沒有問題，民眾也可偶爾在家中測試枕頭高度是否仍然合適，若高度已明顯不足也應盡快更換。

有些三不五時就落枕的民眾會懷疑是否與睡覺仰躺、側躺姿勢有關，國泰醫院物理治療師簡文仁認為，與此關聯性應該不大，最關鍵的仍是枕頭的使用習慣，枕頭瘸對不是只需要枕著頭部，使脖子懸空，睡覺時一定要連脖子都擺在枕頭上，才能有充足支撐力，避免睡到頭歪一邊。