「沒關係！」常說這3句話，你的人生會從魯蛇變「成功」

2019-05-02 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



每個人的潛意識，都會影響了說出來的話，有些成功人士，會常說一些「口頭禪」，其實也是反映自己內心的想法。根據大陸心理學家的研究，多數的成功人士，都會說3句話，因為也反映出他們的做事態度，帶領他們走向成功，快來看看是哪三句話吧！

一、「試試看！」

有沒有發現，當遇到困難的事情，或是要挑戰的事情時，有些人會躊躇不前，或是有一堆「前提」，但成功人士，卻最常說「試試看」！

因為所有的事情，只要不去嘗試，任何的猜測都是「事先假設」，與其因為假設，而限制了自己，那為什麼不去試試看呢？

或許我們都太習慣，被過去的經驗給束縛，卻忘了嘗試之後，成功了就是賺到，失敗了，也是學到了經驗，所以之後遇到任何事情，都先說「試試看」吧！

二、「沒關係！」

有些人的人生，過得斤斤計較，但有些人相對灑脫，常會說「沒關係」，這也代表了一種面對事情與挫折時，處理的態度。

魯蛇或部分人，總是怨天尤人，把過錯推到別人身上，或是對別人的錯誤，一直計較，但大器的人，常會說一句「沒關係」，就淡化處理了。

會說沒關係，不代表不計較，而是他們懂得，人生還有更多更重要的事情要去在意，如果學會平和與寬容，相信會更容易成功。

三、「馬上做」

面對任何事情需要處理時，有些人會拖拖拉拉，但有些人卻會立馬說「馬上做」，因為他們知行合一，在處理事情方面，更顯得有力。