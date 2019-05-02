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文化影響評估首度入法 學者憂與環評類比遭誤解

2019-05-02 22:52聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

文化基本法(文基法)草案今經立法院教育及文化委員會初審通過。此一草案將文化影響評估首度入法，明定國家制定重大政策時，相關部會得於行政院文化會報提出文化影響分析報告；外界關注的藝文工作者勞動權，委員會透過附帶決議，要求文化部於半年內提出修法建議。文化部長鄭麗君表示，期盼此一草案能在立法院此一會期三讀通過。

文化界早在1997年便倡議文基法，文建會與文化部至少提出五次版本均流產，昨立法院教育及文化委員會經歷逾四小時討論初審便通過，展現高效率。之前外界質疑此一草案刪除不少公聽會版本的法條，也擔憂缺乏具體法律效力。鄭麗君澄清，公聽會提出的不少法條必須回到子法修正，文基法是針對現有法案遺漏或需要強化的，予以增訂或補強。如藝文採購脫鉤政府採購法後，文基法便在草案中授權文化部另訂藝文採購辦法。

外界關注的藝文工作者勞動權，文基法明定應保障藝文工作者之生存權及工作權，委員會並通過附帶決議，請文化部儘速修正「文化藝術獎助條例」，強化藝文工作者的工作權保障，於六個月內提出修法建議。

文化界要求將保障文化預算比率入法，但文基法草案僅明定文化部可依法設置「文化發展基金」，再通過附帶決議要求各級政府文化預算應「逐年成長」，保障專款專用。鄭麗君解釋，年初立院三讀通過的財政紀律法明定，各級政府不得增訂固定經費額度或比率保障。

此一草案也首度將「文化影響評估」入法，除了在草案第25條明定締結國際條約需進行文化影響評估外，也在第22條新增「國家制定重大政策、法律及計畫有影響文化之虞時，各相關部會得於行政院文化會報提出文化影響分析報告」。

長年關注文基法的台藝大藝術管理與文化政策研究所所長劉俊裕指出，此次文基法最具意義的法條，是將文化影響評估入法。但他也擔憂，外界會因為對文化影響評估的誤解，而在三讀前刪除相關條文。他指出，文化影響評估和環境影響評估(環評)不同，環評會否決開發案，但文化影響評估是針對政策或計畫提出文化評估，提供決策者預做修正或補強，並非否決。

台北市藝術創作者職業工會秘書長謝毅弘則擔心，行政院文化會報是「小圈圈裡的會議」，民眾根本不知道討論了什麼。他希望未來可以有更公開的機制如直播，讓民眾了解重大政策的文化影響評估。

台北市藝術創作者職業工會在文基法初審時呼籲保障藝文工作者勞動權。圖／取自台北市藝...
台北市藝術創作者職業工會在文基法初審時呼籲保障藝文工作者勞動權。圖／取自台北市藝創工會臉書
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