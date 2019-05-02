台南最出名的異國戀情 「安平追想曲」搬上台北舞台

2019-05-02 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



「身穿花紅長洋裝，風吹金髮思情郎……」由許石作曲、陳達儒填詞的台語流行歌謠〈安平追想曲〉，1951年發表，至今傳唱一甲子。台灣戲曲中心舉辦的第二屆台灣戲曲藝術節，邀請秀琴歌劇團以台南安平傳奇故事作為創作靈感，完成2019年版本的〈安平追想曲〉，於5月24日至26日在台灣戲曲中心大表演廳，搬演兩代淒美的愛情故事。

〈安平追想曲〉描繪台南安平女子與荷蘭船醫所發生的異國戀情。編導王友輝以台南傳奇故事，為台南在地的秀琴歌劇團量身打造〈安平追想曲〉；他重新勾勒本劇的時空背景與人物設定，以戲中戲的手法巧妙編織，在一則橫跨兩代的愛情故事中，融入歌仔戲的變遷與興衰。

此劇由秀琴歌劇團當家小生張秀琴、金嗓天后莊金梅、米雪及張心怡領銜主演，以現代劇場的表現美學，巧妙結合傳統歌仔戲的表演。音樂由作曲家周以謙創作，將傳統的歌仔戲曲調結合創新，融入通俗台語歌曲風味。

全劇戲裡戲外呈現三個層次，一是以流行歌謠中所刻畫的兩代愛情故事為主軸，寫異國戀曲的淒美與波折，也寫愛情中貧富差距的無奈。