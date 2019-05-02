親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

李艷秋回擊孫大千：你我非同根生 才不是網內互打

用哪張卡繳稅賺最多？ 現金回饋密技大公開

台南最出名的異國戀情 「安平追想曲」搬上台北舞台

2019-05-02 22:41聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

「身穿花紅長洋裝，風吹金髮思情郎……」由許石作曲、陳達儒填詞的台語流行歌謠〈安平追想曲〉，1951年發表，至今傳唱一甲子。台灣戲曲中心舉辦的第二屆台灣戲曲藝術節，邀請秀琴歌劇團以台南安平傳奇故事作為創作靈感，完成2019年版本的〈安平追想曲〉，於5月24日至26日在台灣戲曲中心大表演廳，搬演兩代淒美的愛情故事。

〈安平追想曲〉描繪台南安平女子與荷蘭船醫所發生的異國戀情。編導王友輝以台南傳奇故事，為台南在地的秀琴歌劇團量身打造〈安平追想曲〉；他重新勾勒本劇的時空背景與人物設定，以戲中戲的手法巧妙編織，在一則橫跨兩代的愛情故事中，融入歌仔戲的變遷與興衰。

此劇由秀琴歌劇團當家小生張秀琴、金嗓天后莊金梅、米雪及張心怡領銜主演，以現代劇場的表現美學，巧妙結合傳統歌仔戲的表演。音樂由作曲家周以謙創作，將傳統的歌仔戲曲調結合創新，融入通俗台語歌曲風味。

全劇戲裡戲外呈現三個層次，一是以流行歌謠中所刻畫的兩代愛情故事為主軸，寫異國戀曲的淒美與波折，也寫愛情中貧富差距的無奈。

二是以虛擬的「阿祿仙」為戲班人物主軸，透過〈許漢文遇烏白蛇〉〈平貴回窯〉以及〈山伯英台〉三小段折子戲，勾勒出台灣歌仔戲百年發展的形式脈絡，同時呼應劇中情節。三是以海港、海洋與漂泊母題的意象，對位台灣百年來的歷史光譜，尋找台灣獨特的「永恆的混亂，混亂的永恆」。

秀琴歌劇團以台南安平傳奇故事作為創作靈感，完成2019年版本的〈安平追想曲〉。圖...
秀琴歌劇團以台南安平傳奇故事作為創作靈感，完成2019年版本的〈安平追想曲〉。圖╱台灣戲曲中心提供
分享

愛情歌仔戲台灣戲曲中心
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

母親節送什麼？純手工「台幣帽」送嬤笑呵呵 網讚：出門不怕沒帶錢

2019-05-02 18:28

世界民族文化藝術節台日韓三國連演 明起台南先登場

2019-05-02 20:13

宜蘭近海4.8有感地震 最大震度宜縣4級

2019-05-02 18:58

又一家撐不下去！重慶南路老字號「建弘書局」將熄燈

2019-05-02 18:26

長脂肪瘤≠高血脂 國健署：透過抽血檢驗才會瞭

2019-05-02 18:11

信仰與神蹟體驗 研究：助益健康

2019-05-02 17:51

三大賣場塑膠包裝氾濫 超市將換包裝

2019-05-02 17:34

推廣電動機車 林佳龍邀經濟部、業者組「國家隊」

2019-05-02 17:28

健康食品真健康？ 專家指出謬論

2019-05-02 17:27

柔性勸導林口A南匝道禁左 桃交通局：視使用情況調整

2019-05-02 17:11

不捨墾丁因一盤滷味受傷 他將龍磐公園變身國家歌劇院

2019-05-02 16:32

台灣屋脊被破壞 山頭變「禿頭」

2019-05-02 16:17

春天吶喊音樂藝術祭明登場 高市警局祭3階段交管看這裡

2019-05-02 15:47

注意！國內每10名長者 就有1人吞嚥困難

2019-05-02 15:47

台灣樹葡萄銷陸可賣百萬 鮮果加工品更有身價

2019-05-02 15:05

中台區域治理平台促成佳偶 單身聯誼洽詢熱線ing

2019-05-02 15:00

職場媽媽多頭燒 爆肝媽媽高達160萬人

2019-05-02 14:53

睡眠品質不佳 失眠者難忘負面回憶

2019-05-02 14:49

減塑一定好? 農業界：應科學減塑 不是不用

2019-05-02 14:38

使用塑膠包裝多 全聯：已增加可分解材質

2019-05-02 14:38

賣場塑膠包裝近8成 好市多最會用

2019-05-02 14:38

推預立醫療決定書 重症醫師告白：勿成為孩子的壓力

2019-05-02 14:22

62歲漸凍人辦畫展 找到面對人生的勇氣

2019-05-02 14:21

婦人患子宮肌瘤 新竹馬偕醫院達文西手術切除

2019-05-02 14:19

百年來第一位！護理師當上衛福部台中醫院副院長

2019-05-02 14:17

新北交通裁決上網申辦 簡便又快速

2019-05-02 14:13

影／吃過雙色、拇指、水果胡瓜嗎？台南農改場4日登場

2019-05-02 14:04

在地認證好客國家排行榜 台人情味信心滿滿居全球第三

2019-05-02 14:03

幼兒急性包皮炎痛到尿不出來 醫：切勿用肥皂清洗

2019-05-02 13:55

北花直達客運明年春節前上路 凌晨也有車可坐

2019-05-02 13:48

到院前死亡 76歲老翁靠低溫治療奇蹟復生

2019-05-02 13:46

你會用牙線清牙嗎？牙醫：這顆牙你一定沒清到

2019-05-02 13:45

加熱式菸品毒害青少年 國健署擬修法禁止進口

2019-05-02 13:45

好客國家排行榜 台灣人自評全球排第3

2019-05-02 13:05

影／男罹肝癌動7次手術 最後兒換肝給他助新生

2019-05-02 12:54

3種成分安眠藥可能引發夢遊 衛福部：評估是否強化警示

2019-05-02 12:47

劉詩詩在台生子 須符合這些條件才享健保

2019-05-02 12:40

「食器設計」競賽開跑 總獎金70萬

2019-05-02 12:32

獨／四個點地址錯兩個 民眾批觀光局「交差了事」

2019-05-02 12:31
看更多

熱門文章

南安小黑熊野放破功 內政部認錯：遺憾和抱歉

2019-05-02 20:00

南安小熊野放媒體跟拍 黑熊協會：匪夷所思

2019-05-02 16:46

又一家撐不下去！重慶南路老字號「建弘書局」將熄燈

2019-05-02 18:26

你會用牙線清牙嗎？牙醫：這顆牙你一定沒清到

2019-05-02 13:45

北花直達客運明年春節前上路 凌晨也有車可坐

2019-05-02 13:48

電視台偷拍小熊野放 黑熊媽媽痛批：可惡至極

2019-05-02 19:21

每日星座運勢／摩羯事業運福星高照 投資切勿過急

2019-05-02 00:00

氣象局：下周三前天氣不穩 出門要帶傘

2019-05-02 09:21

桃機體檢出爐 將砸2000億改善

2019-05-02 00:36

內政部稱農委會同意跟拍小熊 陳吉仲：保證完全不知道

2019-05-02 19:36

明年6個連假 春節從小年夜開始放7天

2019-05-02 00:20

百年來第一位！護理師當上衛福部台中醫院副院長

2019-05-02 14:17

吳德榮：今天北台灣低溫19度 明下半天天氣轉好

2019-05-02 07:43

宜蘭近海4.8有感地震 最大震度宜縣4級

2019-05-02 18:58

劉詩詩在台生子 須符合這些條件才享健保

2019-05-02 12:40

台灣賣場近八成品項用塑膠包裝 比例最高的是這家

2019-05-02 11:55

林佳龍下班後學騎機車 放閃要老婆當第一個乘客

2019-05-02 10:15

北台灣今整天有涼意 南台灣慎防大雨

2019-05-02 05:12

香港太興茶餐廳要來了！ 招牌冰鎮奶茶、燒味天王5月台北吃得到

2019-05-02 15:07

婉謝媒體全程拍攝小熊野放是共識？內政部林務局不同調

2019-05-02 19:30

嘴飄臭水溝味 35歲口腔癌末期…

2019-05-02 00:55

5大星座2019下半年財運超旺！天秤有高人指點、海外財運強

2019-05-02 09:20

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／一百歲的母親八十歲的兒

2019-05-02 06:00

李準基御飯團快看 歐巴要來台灣囉 揭幕LONGCHAMP全新logo圖騰包

2019-05-02 11:00

台灣屋脊被破壞 山頭變「禿頭」

2019-05-02 16:17

【照護心情】遊俠／謝謝暖心醫師

2019-05-02 06:00

研究：狼比狗更無私 寵物犬不適用

2019-05-02 19:46

【夫妻之間】郎英／樂當小三

2019-05-02 06:00

飯飯堂、功夫銷魂麵等5家新櫃進駐　京站美食街5/3新開幕推買一送一

2019-05-02 13:17

媒體跟拍小熊野放 挨批「8個月守護被4分鐘獨家搞砸」

2019-05-02 21:25

婦人患子宮肌瘤 新竹馬偕醫院達文西手術切除

2019-05-02 14:19

獨／四個點地址錯兩個 民眾批觀光局「交差了事」

2019-05-02 12:31

她演了3部片就紅遍全球！80歲傳奇女星為香奈兒重現江湖

2019-05-02 10:04

進撃的AI！ 工作單調的白領當心了

2019-05-01 22:50

3種成分安眠藥可能引發夢遊 衛福部：評估是否強化警示

2019-05-02 12:47

春天吶喊音樂藝術祭明登場 高市警局祭3階段交管看這裡

2019-05-02 15:47

彭啟明：局部陣雨至周末緩和 下周再有鋒面接近

2019-05-02 07:34

中台區域治理平台促成佳偶 單身聯誼洽詢熱線ing

2019-05-02 15:00

媒體跟拍小熊野放 林務局：前一天已明確婉拒

2019-05-02 21:18

菸蒂不會自然分解！研究證實：它成了最汙染大海的主要垃圾

2019-05-02 09:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top