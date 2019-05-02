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不要成為家人的壓力 重症醫師簽「預立醫療決定書」

2019-05-02 23:54聯合報 記者卜敏正／嘉義縣報導

陳易宏（左）在安寧緩和醫療科主任孔睦寰（右）見證下，簽署「預立醫療決定書」。圖／...
陳易宏（左）在安寧緩和醫療科主任孔睦寰（右）見證下，簽署「預立醫療決定書」。圖／大林慈濟醫院提供
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嘉義大林慈濟醫院內科加護病房主治醫師陳易宏日前和妻子相偕簽署「預立醫療決定書」，他臨床常遇到重症患者，無法表達意願或事前未做好決定，以至於醫療決定責任、壓力落在家屬身上，為不讓家人和孩子未來面臨同樣窘境，決定推動簽署「預立醫療決定書」。

陳易宏說，身為內科加護病房的重症醫師，常詢問家屬，患者是否曾表明「想要怎麼做嗎？」得到的回覆多是「沒有說過」，只有少數重症患者曾表達「我不要氣切，也不要插管」。

陳易宏指出，隨科技進展逐漸有加護病房和重症照護，但對人權尊嚴提升，似乎沒有跟上科技腳步。維持失智症、重度昏迷等病人生命所需醫療，當病人意識清楚時，他有權利拒絕，為什麼意識不清就沒有權利了呢？

當「安寧緩和醫療條例」和「病人自主權利法」陸續出爐後，陳易宏意識到人性尊嚴逐漸被重視，他在預立醫療執行最前線的加護病房工作，驅使他有強烈意願簽署「預立醫療決定書」。

他說，妻子常常問他，當無法享受音樂和文學，或者感受不到風吹過身上的感覺、聞不到花草香氣，生命還有價值嗎？他們也不希望家人將來面對困難醫療抉擇時承擔巨大壓力，因此當「病人自主權利法」上路後，夫妻倆便決定共同簽署。

患者病人自主權慈濟失智症人權

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