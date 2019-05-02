超音波機太貴買不起 長庚捐10台嘉惠偏鄉醫院

2019-05-02 19:47 中央社 台北2日電



大醫院常見的超音波機有助診斷婦科、心臟等疾病，但因要價不斐，許多偏鄉、離島醫院無力負擔。長庚醫院今天宣布捐贈10台超音波給服務偏鄉、離島的醫院使用，提高診斷精準度。

長庚醫院今天舉辦記者會，宣布購置10台超音波機，捐贈給10家長期服務偏鄉醫療的醫院，助偏鄉民眾早期診斷、早期治療。

林口長庚醫院一般內科主任陳英仁指出，超音波是一種非侵入性、能快速且早期診斷的醫療儀器，經常運用在婦科、腹部、心臟超音波，有高解析度的超音波就可以把小的病灶照得清清楚楚，讓醫師診斷更加精準。

陳英仁說，國內文獻指出，超音波診斷急性闌尾炎有高達90.5%準確率，也能減少16.8%的非必要開刀；國外的文獻也顯示，超音波診斷可以讓醫師更準確地決定患者應就近治療，還是送大醫院開刀，同時縮短64%開刀前的診斷時間。

受贈的東勢農民醫院個管師傅黎葳表示，台中市和平山區幅員廣大，腫瘤、心臟疾病都是該區居民常見的重要死因，由於山區居民就醫不便，該院一直希望能透過巡迴義診照顧居民健康，雖然有會操作超音波的醫師，卻沒有超音波機。

傅黎葳說，超音波機一台要價新台幣70萬元，很多偏鄉醫院不是買不起，就是儀器過於老舊無力更換，未來有了長庚醫院捐贈的可攜帶式的超音波機，可望增加醫療的機動性與即時性，預計今、明兩年將完成和平山區檢測，替民眾健康把關。

林口長庚醫院耕耘桃園市復興區已經17年，提供山地偏鄉居民24小時無休的健康照顧，不僅有醫師駐診，也有巡迴醫療、專科門診等醫療服務。

長期駐守在當地醫療站的古姓護理師表示，過去曾遇過一名在復興鄉工作的外籍移工，肚子痛了2天才到醫療站求助，所幸醫師即時用超音波確診為腹膜炎，趕緊安排到大醫院動手術，避免疾病惡化。