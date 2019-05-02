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梅雨季溼答答灰指甲好惱人 皮膚科醫師：切記三步驟

2019-05-02 18:12經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

梅雨季溼答答，再加上炎夏季節的腳步也近了。皮膚科醫師曾德朋提醒，足部黴菌滋生的高峰期已經來臨，特別是有灰指甲困擾者，更要落實完整的治療觀念，外用藥搭配銼甲才是治癒灰指甲的重要關鍵。

曾德朋表示，約50%的灰指甲患者在用藥後仍反覆得病，甚至還會感染引發香港腳，兩者共病關係不可忽視。而且市面上許多指甲保養液其實不能治療灰指甲，因為外用藥品必須選擇含有amorolfine，才能徹底殲滅黴菌，避免罹患灰指甲。

曾德朋並進一步指出，特別是白領健身族，白天上班、下班運動，長時間穿鞋更容易罹患灰指甲，忙碌生活要追求便利性當然要避免每天擦藥的窘境，因此建議選擇一周只要擦一次的「新型抗甲癬油劑」，療程簡單不會忘記擦藥相對增加治療效果。

此外，曾德朋也提醒，改善灰指甲的外用藥，建議選擇藥膜防水耐磨、持久穩定、不易脫落，不用擔心運動持續摩擦發生藥膜脫落、磨損的狀況，洗澡、游泳更不用擔心藥膜被沖掉，而且只要塗上新型抗甲癬油劑就能防止黴菌擴散感染家人，治療自己也保護他人。

治療灰指甲除了選擇可殺死黴菌、便利的外用藥之外，曾德朋也提醒，外用藥要切記「銼、擦、塗」三步驟，尤其第一步「銼甲」更是重要，第一次塗藥前先銼甲將壞死與空洞的指甲銼除，讓藥物容易吸收，而且銼甲還能一併刺激指甲生長、指甲長得快治療時程縮短相對更省錢。

梅雨季溼答答灰指甲好惱人，臺安醫院皮膚科主任曾德朋提醒，外用藥切記「銼、擦、塗」...
梅雨季溼答答灰指甲好惱人，臺安醫院皮膚科主任曾德朋提醒，外用藥切記「銼、擦、塗」三步驟。 圖／樂指利提供
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黴菌患者梅雨
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