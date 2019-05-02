梅雨季溼答答灰指甲好惱人 皮膚科醫師：切記三步驟

2019-05-02 18:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



梅雨季溼答答，再加上炎夏季節的腳步也近了。皮膚科醫師曾德朋提醒，足部黴菌滋生的高峰期已經來臨，特別是有灰指甲困擾者，更要落實完整的治療觀念，外用藥搭配銼甲才是治癒灰指甲的重要關鍵。

曾德朋表示，約50%的灰指甲患者在用藥後仍反覆得病，甚至還會感染引發香港腳，兩者共病關係不可忽視。而且市面上許多指甲保養液其實不能治療灰指甲，因為外用藥品必須選擇含有amorolfine，才能徹底殲滅黴菌，避免罹患灰指甲。

曾德朋並進一步指出，特別是白領健身族，白天上班、下班運動，長時間穿鞋更容易罹患灰指甲，忙碌生活要追求便利性當然要避免每天擦藥的窘境，因此建議選擇一周只要擦一次的「新型抗甲癬油劑」，療程簡單不會忘記擦藥相對增加治療效果。

此外，曾德朋也提醒，改善灰指甲的外用藥，建議選擇藥膜防水耐磨、持久穩定、不易脫落，不用擔心運動持續摩擦發生藥膜脫落、磨損的狀況，洗澡、游泳更不用擔心藥膜被沖掉，而且只要塗上新型抗甲癬油劑就能防止黴菌擴散感染家人，治療自己也保護他人。