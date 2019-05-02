長脂肪瘤≠高血脂 國健署：透過抽血檢驗才會瞭

2019-05-02 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



現代人最怕聽到「瘤」與「脂肪」，近日有網路傳言「身上長出脂肪瘤代表高血脂」，國健署緊急跳出闢謠，提醒民眾需透過抽血檢驗，才能瞭解血脂狀況。 示意圖／ingimage 分享 facebook 現代人最怕聽到「瘤」與「脂肪」，近日有網路傳言「身上長出脂肪瘤代表高血脂」，國健署緊急跳出闢謠，強調一般脂肪瘤只要有脂肪的部位都可能生長，這一類的脂肪瘤與高血脂並沒有任何關係，自然無法成為「警訊」。提醒民眾需透過抽血檢驗，才能瞭解血脂狀況。

國健署於「保健闢謠」專區「我身體長了脂肪瘤，是不是表示我得了高血脂？」指出，一般脂肪瘤是由於脂肪細胞增生所造成的皮下腫塊，較常出現於軀幹或四肢，並非吃的油膩、三酸甘油酯高的人才會出現脂肪瘤。

國健署進一步解釋，血脂是血清中所含的脂肪，主要包括膽固醇和三酸甘油酯，體內的膽固醇來源有兩個四分之三來自肝臟，製造大部分身體所需的膽固醇；四分之一從食物而來，如動物肉類、全脂牛奶、蛋黃、家禽類、與魚類。

國健署提醒，有些人特別愛吃甜食，但高糖、高碳水化合物食物經過消化及肝臟處理後，也會導致三酸甘油酯升高，也可能造成血脂不正常；另外，若家族中有高血脂家族病史，雖體重過輕或正常，仍有機會受到基因遺傳、飲食及環境因素而導致血脂異常。

國健署建議，民眾若想知道自己有沒有高血脂問題，需透過抽血檢驗，才能瞭解血脂狀況，如有血脂異常，也不用過度恐慌，切勿迷信偏方，可藉由生活型態及醫師處方的藥物治療，將血脂控制在適當範圍，就可以降低罹患心血管疾病的風險。