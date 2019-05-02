親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

台灣房價高不可攀 央行直指4大原因

選前引爆南鐵強拆案 詹順貴：民進黨自掘墳墓

長脂肪瘤≠高血脂 國健署：透過抽血檢驗才會瞭

2019-05-02 18:11聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

現代人最怕聽到「瘤」與「脂肪」，近日有網路傳言「身上長出脂肪瘤代表高血脂」，國健...
現代人最怕聽到「瘤」與「脂肪」，近日有網路傳言「身上長出脂肪瘤代表高血脂」，國健署緊急跳出闢謠，提醒民眾需透過抽血檢驗，才能瞭解血脂狀況。 示意圖／ingimage
分享
現代人最怕聽到「瘤」與「脂肪」，近日有網路傳言「身上長出脂肪瘤代表高血脂」，國健署緊急跳出闢謠，強調一般脂肪瘤只要有脂肪的部位都可能生長，這一類的脂肪瘤與高血脂並沒有任何關係，自然無法成為「警訊」。提醒民眾需透過抽血檢驗，才能瞭解血脂狀況。

國健署於「保健闢謠」專區「我身體長了脂肪瘤，是不是表示我得了高血脂？」指出，一般脂肪瘤是由於脂肪細胞增生所造成的皮下腫塊，較常出現於軀幹或四肢，並非吃的油膩、三酸甘油酯高的人才會出現脂肪瘤。

國健署進一步解釋，血脂是血清中所含的脂肪，主要包括膽固醇和三酸甘油酯，體內的膽固醇來源有兩個四分之三來自肝臟，製造大部分身體所需的膽固醇；四分之一從食物而來，如動物肉類、全脂牛奶、蛋黃、家禽類、與魚類。

國健署提醒，有些人特別愛吃甜食，但高糖、高碳水化合物食物經過消化及肝臟處理後，也會導致三酸甘油酯升高，也可能造成血脂不正常；另外，若家族中有高血脂家族病史，雖體重過輕或正常，仍有機會受到基因遺傳、飲食及環境因素而導致血脂異常。

國健署建議，民眾若想知道自己有沒有高血脂問題，需透過抽血檢驗，才能瞭解血脂狀況，如有血脂異常，也不用過度恐慌，切勿迷信偏方，可藉由生活型態及醫師處方的藥物治療，將血脂控制在適當範圍，就可以降低罹患心血管疾病的風險。

脂肪國健署膽固醇
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

宜蘭近海4.8有感地震 最大震度宜縣4級

2019-05-02 18:58

又一家撐不下去！重慶南路老字號「建弘書局」將熄燈

2019-05-02 18:26

信仰與神蹟體驗 研究：助益健康

2019-05-02 17:51

三大賣場塑膠包裝氾濫 超市將換包裝

2019-05-02 17:34

推廣電動機車 林佳龍邀經濟部、業者組「國家隊」

2019-05-02 17:28

健康食品真健康？ 專家指出謬論

2019-05-02 17:27

柔性勸導林口A南匝道禁左 桃交通局：視使用情況調整

2019-05-02 17:11

不捨墾丁因一盤滷味受傷 他將龍磐公園變身國家歌劇院

2019-05-02 16:32

台灣屋脊被破壞 山頭變「禿頭」

2019-05-02 16:17

春天吶喊音樂藝術祭明登場 高市警局祭3階段交管看這裡

2019-05-02 15:47

注意！國內每10名長者 就有1人吞嚥困難

2019-05-02 15:47

台灣樹葡萄銷陸可賣百萬 鮮果加工品更有身價

2019-05-02 15:05

中台區域治理平台促成佳偶 單身聯誼洽詢熱線ing

2019-05-02 15:00

職場媽媽多頭燒 爆肝媽媽高達160萬人

2019-05-02 14:53

睡眠品質不佳 失眠者難忘負面回憶

2019-05-02 14:49

減塑一定好? 農業界：應科學減塑 不是不用

2019-05-02 14:38

使用塑膠包裝多 全聯：已增加可分解材質

2019-05-02 14:38

賣場塑膠包裝近8成 好市多最會用

2019-05-02 14:38

推預立醫療決定書 重症醫師告白：勿成為孩子的壓力

2019-05-02 14:22

62歲漸凍人辦畫展 找到面對人生的勇氣

2019-05-02 14:21

婦人患子宮肌瘤 新竹馬偕醫院達文西手術切除

2019-05-02 14:19

百年來第一位！護理師當上衛福部台中醫院副院長

2019-05-02 14:17

新北交通裁決上網申辦 簡便又快速

2019-05-02 14:13

影／吃過雙色、拇指、水果胡瓜嗎？台南農改場4日登場

2019-05-02 14:04

在地認證好客國家排行榜 台人情味信心滿滿居全球第三

2019-05-02 14:03

幼兒急性包皮炎痛到尿不出來 醫：切勿用肥皂清洗

2019-05-02 13:55

北花直達客運明年春節前上路 凌晨也有車可坐

2019-05-02 13:48

到院前死亡 76歲老翁靠低溫治療奇蹟復生

2019-05-02 13:46

你會用牙線清牙嗎？牙醫：這顆牙你一定沒清到

2019-05-02 13:45

加熱式菸品毒害青少年 國健署擬修法禁止進口

2019-05-02 13:45

好客國家排行榜 台灣人自評全球排第3

2019-05-02 13:05

影／男罹肝癌動7次手術 最後兒換肝給他助新生

2019-05-02 12:54

3種成分安眠藥可能引發夢遊 衛福部：評估是否強化警示

2019-05-02 12:47

劉詩詩在台生子 須符合這些條件才享健保

2019-05-02 12:40

「食器設計」競賽開跑 總獎金70萬

2019-05-02 12:32

獨／四個點地址錯兩個 民眾批觀光局「交差了事」

2019-05-02 12:31

北部空氣多處達不良等級 新北環保局請市民留意

2019-05-02 12:10

真的狂！小六生神手繪製爸爸「工地安全帽」網全豎拇指

2019-05-02 12:00

減塑一定好？專家：農產品、食品包裝也顧及食品安全

2019-05-02 12:00
看更多

熱門文章

南安小熊野放媒體跟拍 黑熊協會：匪夷所思

2019-05-02 16:46

每日星座運勢／摩羯事業運福星高照 投資切勿過急

2019-05-02 00:00

你會用牙線清牙嗎？牙醫：這顆牙你一定沒清到

2019-05-02 13:45

桃機體檢出爐 將砸2000億改善

2019-05-02 00:36

明年6個連假 春節從小年夜開始放7天

2019-05-02 00:20

氣象局：下周三前天氣不穩 出門要帶傘

2019-05-02 09:21

北花直達客運明年春節前上路 凌晨也有車可坐

2019-05-02 13:48

吳德榮：今天北台灣低溫19度 明下半天天氣轉好

2019-05-02 07:43

百年來第一位！護理師當上衛福部台中醫院副院長

2019-05-02 14:17

台灣賣場近八成品項用塑膠包裝 比例最高的是這家

2019-05-02 11:55

只有12天！哈根達斯外帶雙球冰淇淋買一送一

2019-05-01 21:05

林佳龍下班後學騎機車 放閃要老婆當第一個乘客

2019-05-02 10:15

防荔枝椿象 防檢局宣布卵片收購價提高為5元

2019-05-01 21:08

劉詩詩在台生子 須符合這些條件才享健保

2019-05-02 12:40

北台灣今整天有涼意 南台灣慎防大雨

2019-05-02 05:12

嘴飄臭水溝味 35歲口腔癌末期…

2019-05-02 00:55

宜蘭近海4.8有感地震 最大震度宜縣4級

2019-05-02 18:58

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／一百歲的母親八十歲的兒

2019-05-02 06:00

5大星座2019下半年財運超旺！天秤有高人指點、海外財運強

2019-05-02 09:20

香港太興茶餐廳要來了！ 招牌冰鎮奶茶、燒味天王5月台北吃得到

2019-05-02 15:07

李準基御飯團快看 歐巴要來台灣囉 揭幕LONGCHAMP全新logo圖騰包

2019-05-02 11:00

【照護心情】遊俠／謝謝暖心醫師

2019-05-02 06:00

又一家撐不下去！重慶南路老字號「建弘書局」將熄燈

2019-05-02 18:26

【夫妻之間】郎英／樂當小三

2019-05-02 06:00

獨／四個點地址錯兩個 民眾批觀光局「交差了事」

2019-05-02 12:31

飯飯堂、功夫銷魂麵等5家新櫃進駐　京站美食街5/3新開幕推買一送一

2019-05-02 13:17

她演了3部片就紅遍全球！80歲傳奇女星為香奈兒重現江湖

2019-05-02 10:04

進撃的AI！ 工作單調的白領當心了

2019-05-01 22:50

婦人患子宮肌瘤 新竹馬偕醫院達文西手術切除

2019-05-02 14:19

3種成分安眠藥可能引發夢遊 衛福部：評估是否強化警示

2019-05-02 12:47

台灣屋脊被破壞 山頭變「禿頭」

2019-05-02 16:17

北部人好羨慕！ 好丘新口味「夏日情人」高雄快閃店限定

2019-05-01 19:55

彭啟明：局部陣雨至周末緩和 下周再有鋒面接近

2019-05-02 07:34

菸蒂不會自然分解！研究證實：它成了最汙染大海的主要垃圾

2019-05-02 09:16

中台區域治理平台促成佳偶 單身聯誼洽詢熱線ing

2019-05-02 15:00

台灣樹葡萄銷陸可賣百萬 鮮果加工品更有身價

2019-05-02 15:05

連續7天 一芳水果茶大甲芋頭鮮奶買一送一

2019-05-02 16:52

足部手術8成是女性 母親節送禮看這「靴」細節

2019-05-02 07:20

到院前死亡 76歲老翁靠低溫治療奇蹟復生

2019-05-02 13:46

史上最奢華！全球12家人氣精品糕點齊聚 台北晶華的「甜點大道」

2019-05-02 15:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top