信仰與神蹟體驗 研究：助益健康

2019-05-02 17:51 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



自然產生與藥物誘發之神秘體驗，對心理健康均有正面影響。(photo by sciencefreak on Pixabay) 分享 facebook 體驗神蹟可能對心理有正面影響！一直以來許多研究證明宗教信仰對人類健康的益處，近期也出現了迷幻藥物對心理健康影響的相關研究。美國約翰霍普金斯大學醫學院教授羅蘭•格里菲思帶領團隊將兩種概念結合，研究自然產生與藥物誘發之神秘體驗，對心理健康造成的影響。

根據《每日科學》報導，研究人員分別針對自然產生、藥物誘發之神祕體驗做出了2份50分鐘的線上問卷，並發布廣告，總共收集到來自全球4285人的回應。問卷當中請參與者回想自己經歷過與「神蹟」相關最難忘的體驗，並請他們回答該經歷帶給他們的感受與影響。

大約69％的參與者是男性，其中88％是白人。所有參與者中，有809人回應了「非藥物誘發」的問卷；有3476人回應了「藥物誘發」的問卷。受訪者的平均年齡為38歲，其中因藥物誘發經歷神秘體驗者平均年齡25歲，非因藥物誘發者平均年齡35歲。

根據《每日醫學新聞》報導， 總體而言，遭遇過神蹟者均表示，該經歷對他們的心理健康有正面的影響。這些神秘體驗提高了他們的生活滿意度，也讓他們對人生感到更有目的和意義，而這樣的改變持續了數十年。

研究人員表示，儘管現代醫學並不會將「精神」與「宗教」相關體驗納入醫療療程，但此研究結果表明這樣的經驗對人類心理健康會有正面的影響。而羅蘭•格里菲思教授強調，該研究並非試圖證明神是否存在，只是關注個人經驗。但研究人員也警告，使用迷幻藥物前必須經過專業評估，否則除了可能牽涉到法律之外，也可能反而對身心造成不良影響。

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