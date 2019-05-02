推廣電動機車 林佳龍邀經濟部、業者組「國家隊」

2019-05-02 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



2019年台灣電動機車市占率預估將成長至10%，為推動電動機車產業發展，交通部、經濟部、行政院科技會報辦公室今日共同舉辦「智慧電動機車科技創新座談會」，交通部長林佳龍表示，盼結合跨部會以及產業界力量，探討如何引領台灣機車產業共組「國家隊」到國際打「世界盃」，並進行創新及轉型，促成發展具國際競爭力的智慧電動機車國家產業目標。

林佳龍致詞表示，過去交通部在處理機車政策時，比較重視管理和管制問題。但機車產業如今面對新的挑戰，如何站在協助產業發展的角度，盡早做好準備，提升台灣在這項產業的競爭力，才是政府更應該做的事。

林佳龍宣布交通部成立「交通科技產業會報」，強化交通科技政策產業創新能量，促進資源整合及連結，期盼產官學研共同參與，積極建構跨部會及跨領域的平台，促進交通科技產業交流發展。希望跨機關、跨領域、跨公司的「機車好朋友」們一起合作，共同組「國家隊」，一起到國際上打「世界盃」。

經濟部長沈榮津說，台灣是機車王國，但台灣近1400萬輛機車當中僅1%是電動機車，市場仍有龐大機會能跨界創新，若能促成產官學界各大優勢合作，盼有更多更好的智慧電動機車進軍國際市場。

沈榮津表示，對於智慧電動機車產業的發展，政府已陸續推出多種獎勵政策，包含貨物稅減免、二行程汰購獎勵、新車購車補助等等。產業升級同時，最重要是跨部會合作，才能協助產業開創新局。