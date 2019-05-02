健康食品真健康？ 專家指出謬論

2019-05-02 17:27 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



去脂沙拉和低脂酸奶真的如同他們標籤上寫的健康嗎？專家指出，這些可能都是謬論。 示意圖／ingimage 分享 facebook 現代人崇尚打著健康招牌的飲食或是生活習慣，但外媒2日列出多項積非成是的「健康」觀點，其中，最大的誤解是貼有健康食品標籤的輕食沙拉與低脂酸奶等，專家韋德表示，這些食品雖然大量減低脂肪，但卻增加了其他防腐劑增強風味，比過量膳食脂肪還不健康。

根據《英國HuffPost》報導，近年來健康產業風行，全球掛有健康食品產業總值接近4兆美元，然而，該報卻指出，很多東西都是「假健康之名，行賺錢之實」，他們舉食慾抑制棒棒糖為例，發明此種食物的廠商找上美國明星金．卡戴珊代言，聲稱吃這種棒棒糖能抑制饑餓感，久而久之有助於減重。

但專家莫里斯指出，這種棒棒糖的運作原理只是破壞食慾，很可能導致過於極端的惡性減重，屬於「不安全性減重」，可能會因身體的營養素不足，病後又會胖回來，莫里斯稱之為透過健康風潮斂財，而非真正的為了健康風潮而改良食品。

而最近也有報導整理多項積非成是的假健康認知，據《NewsMax》報導，專家韋德2日就提出多項「人們以為是健康，但其實是錯誤的觀念」，最大誤解應該是吃加工健康食品，市面上有很多標籤打著去脂沙拉或是低脂酸奶，但其實這些產品為了增添風味，都添加了大量的防腐劑，極端來說，這比起過量的膳食脂肪還要傷身。

韋德後續也指出其他錯誤觀念，例如以前認為蛋黃含量高，可能會導致血液膽固醇飆升，但其實膳食中的膽固醇對血液中的膽固醇影響不大，他表示，其實這些觀念只適用於高血脂病人，對於一般健康人士來說，這樣吃不見得會比較健康，如果碰上去脂沙拉那個案例，還可能弄巧成拙，越吃越不健康。

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