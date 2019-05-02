南安小熊野放媒體跟拍 黑熊協會：匪夷所思

2019-05-02 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



為了讓南安小熊順利野放，黑熊保育協會日前在臉書上表示，時間地點不能公布，也不會有媒體跟拍。圖／翻攝黃美秀臉書 分享 facebook 南安小熊完成9個月的野訓，日前在媒體高度自律下順利野放，但傳出小熊野放當天，有電子媒體隨行登機拍攝，並從孔洞中拍攝小熊狀況，台灣黑熊保育協會認為，這是驚擾行為，讓這次保育活動破功。

台灣黑熊保育協會執行長王嘯虎表示，整件事情他覺得破功、遺憾。保育人員優先關心的就是黑熊保育，這隻黑熊好不容易在訓練了9個月後，採取最保密、最不被干擾的方式下，每個媒體都配合，協會預計整個野放過程完成後過程才對外公布，但看到報導，「我們非常震驚」，因為報導內容的資訊非常精準，基本上整個保育野放活動已經完全破功。

王嘯虎說，當初在林務局的協調會會議記錄上，內政部空勤總隊說他們「不便支援」、「有極大困難」，要求找民間航空公司，林務局也依照意見優先找民間航空公司，但後來協會想到民間航空公司也必須花公帑租用，論性能安全絕對是空勤總隊的黑鷹直升機最好，因此就透過管道，找政府部會最高首長下令、也就是內政部長徐國勇明確指示「訓練不忘保育」，所以才派他們飛機來支援，所以才改成讓飛機來載小熊。

王嘯虎表示，他本身的立場，小熊的安全是最高的原則，可是這樣一報導，也不是說報導以後小熊就不安全，是這樣一報導，就完全違背了協會與所有電視媒體的約定，他說他們很感動，這次所有的電視媒體空前的自律，為了小熊的安全野放，全部都沒有透露小熊具體的參數、方位，任何訊息；但在這個一家獨家拍攝裡頭，居然把報導得非常清楚，不僅是停機坪的名稱，位置，所有的事情，「真的是匪夷所思」。

王嘯虎說，飛機當初說乘載人數有限，我們只有幾位擠在飛機上，其他人都在地面，以三天時間爬山上山，每個人負重30至50公斤，登機名額原來也是虛的，「原來是留給媒體了」。

他表示，黃美秀老師絕對不同意所有的媒體上飛機，這件事情不如我們預期，但結果還是發生了，還是上飛機，媒體上山穿的是軍服，所以黃美秀老師在飛機上並不知道是外人，他們從花蓮基地上飛機，一直到下飛機也拍小熊，機上還隔著在孔眼拍，「這個連我們都不敢去驚擾」，因為小熊是有情緒的，到了地面上，也拍了小熊完整卸下來的鏡頭，最後他們(電視台)隨著這架直升機一起走掉。