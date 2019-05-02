台清交成政在一班 感謝導師付出

2019-05-02 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮四維高中普通科三年甲班繼繁星放榜，曹緗妘錄取台灣大學護理學系、藍奕翗錄取政治大學傳播系後，近日各大學個人申請陸續放榜，同班的温雁成錄取清華大學工程與系統科學系甲組、交通大學工業工程與管理學系；都羽筠錄取成功大學與政治大學政治系，同一班集滿台清交成政等大學，學生都十分感謝老師的用心與付出。

四維高中表示，都羽筠從國風國中畢業，當年會考僅5B成績，這次透過大學個人申請，同時錄取成功大學與政治大學政治系，個性熱心的她，未來想要投入為民眾服務的相關工作。

錄取台大的曹緗妘表示，感謝班導張文柔在高三這段時間，犧牲寶貴時間、休假，每日的夜晚陪伴大家挑燈夜戰；藍奕翗與都羽筠也表示，導師很關心我們的身體，自己即便抱病了，仍然心繫著我們的課業與健康。温雁成則難忘導師纖細的身影，每日奔波為大家印考卷的身影，這是畢業前送給導師三年的最好回饋。

曹緗妘、藍奕翗、都羽筠、温雁成表示，三年同窗很幸運有這些同學一起打拼，為彼此努力，只要有誰不懂課業上的部分，就會互相教導對方，是競爭夥伴也是讀書的戰友，很開心都考上內心理想的大學，要迎接未來下一個階段的挑戰。

導師張文柔則肯定他們，能夠三年來堅持認真的態度，持續不懈的為自己課業爭取最好的表現，終於有所成就，期勉他們不要忘記初衷，進入大學好繼續精進。