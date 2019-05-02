不捨墾丁因一盤滷味受傷 他將龍磐公園變身國家歌劇院

2019-05-02 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東墾丁這幾年遊客大幅下滑，愛上墾丁山海美景的大提琴家張正傑，不捨墾丁因貴滷味風波形象受傷，曾促成太魯閣峽谷音樂節和金門翟山坑道戰地音樂會的他，歷時近1年奔走，又促成本月11日傍晚在墾丁龍磐公園演出，在這個以芳香草原為舞台、壯闊大海為布幕的獨創場地，透過一流音樂家演出經典的古典歌劇，給人最美好的音樂享受，讓墾丁風華再現。

「墾丁，有台灣最美的一片海，也是我二個家！」張正傑說，很早就愛上墾丁的山海美景，自己經常到墾丁度假，或帶外國友人造訪墾丁，甚至有購屋常住的念頭；近幾年看見墾丁觀光呈現蕭條，不禁納悶「人都到哪去了？」，如此美麗的的天然景緻，不該因為一盤滷味而沒落，去年發想將龍磐公園化為歌劇院，讓人親身感受大地與音樂的呼應，用古典音樂力量讓人重新看見墾丁之美。

58歲的張正傑創意無限，從太魯閣峽谷音樂節到金門翟山坑道的坑道戰地音樂會，從結合大提琴與布袋戲、京劇、甚至歌仔戲等突破性演出，被封為「創意點子王」；這次透過墾管處協助，選在地勢開闊平坦、濱臨太平洋的龍磐公園舉辦；為避開落山風季節的影響，選在母親節的週末演出，並找來女高音蔣啟真、翁若珮、男高音王典及男中低音丁一憲等一流音樂家共同演出。