不捨墾丁因一盤滷味受傷 他將龍磐公園變身國家歌劇院
屏東墾丁這幾年遊客大幅下滑，愛上墾丁山海美景的大提琴家張正傑，不捨墾丁因貴滷味風波形象受傷，曾促成太魯閣峽谷音樂節和金門翟山坑道戰地音樂會的他，歷時近1年奔走，又促成本月11日傍晚在墾丁龍磐公園演出，在這個以芳香草原為舞台、壯闊大海為布幕的獨創場地，透過一流音樂家演出經典的古典歌劇，給人最美好的音樂享受，讓墾丁風華再現。
「墾丁，有台灣最美的一片海，也是我二個家！」張正傑說，很早就愛上墾丁的山海美景，自己經常到墾丁度假，或帶外國友人造訪墾丁，甚至有購屋常住的念頭；近幾年看見墾丁觀光呈現蕭條，不禁納悶「人都到哪去了？」，如此美麗的的天然景緻，不該因為一盤滷味而沒落，去年發想將龍磐公園化為歌劇院，讓人親身感受大地與音樂的呼應，用古典音樂力量讓人重新看見墾丁之美。
58歲的張正傑創意無限，從太魯閣峽谷音樂節到金門翟山坑道的坑道戰地音樂會，從結合大提琴與布袋戲、京劇、甚至歌仔戲等突破性演出，被封為「創意點子王」；這次透過墾管處協助，選在地勢開闊平坦、濱臨太平洋的龍磐公園舉辦；為避開落山風季節的影響，選在母親節的週末演出，並找來女高音蔣啟真、翁若珮、男高音王典及男中低音丁一憲等一流音樂家共同演出。
縣府文化處副處長曾龍陽說，這個全球首見的巨型戶外歌劇院，樂迷可無拘無束地拘束地或坐或臥，伴著海風聆賞古典歌劇，是室內樂廳裡感受不到的，11日當天下午4點半開場，有莫札特「費洛加婚禮序典」、歌劇「卡門」的鬥牛士之歌、愛情像小鳥，「杜蘭朵公主」的公主徹夜未眠，「茶花女」的飲酒歌等世界經典的曲目，堪稱國家歌劇院演出等級；鵝鑾鼻公園下午2時半起有免費接駁專車。
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