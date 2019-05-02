南一中成功申請到台大電機 他提供這些訣竅分享

2019-05-02 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台大個人申請今天放榜，南一中有4人上醫科、8人上電機系，成績不錯，其中有學生分享要考上好學校的方法，「從高一就要開始努力」

這名學生受到去年發起的「考生不受訪」行動影響，不願透露名字，但仍願意與大家分享他的讀書與申請學校心得。

他表示，申請之前有上網去了解各科系的課程內容，與家人討論後，覺得自己應該會喜歡唸電機，而申請了台、成、清、交四所大學的電機，很開心能錄取台大。

他指出，也有上網去詢問學長，申請學校的注意事項，由於現在各大學重視的都不只是學科上的成績表現，希望能有跨學科及創意的發展，因此申請學校時會盡量能寫的都寫進去。

自己從高一就興趣多元，高一時看到成大有為高中開的物理課程，就跑去先修，覺得很有趣，對後來高中的課程也有幫助，高二升高三的暑假時，在高職就讀的國中同學，還找他一起參加「智慧鐵人」競賽，初賽就要花24小時，複賽8小時，決賽更長達3天，對他來說是很有趣而難得的經驗，而這些經驗都填在大學申請資料中。

自己的學測成績是59分，他也提供唸書的方法，除了平常融會貫通、不必死記，有些東西就靠口訣來縮短強記的時間，而最重要的是借著多寫考題，測試自己融會貫通的程度，而且他提醒每次做考題調整心態很重要，都要把它當做是學測，認真看待，否則這次錯了、下次還是會錯。

而且他表示，申請入學其實高中三年的成績都很重要，但高一、二時，老師沒有特別提醒，有些同學就會高一先玩再說，但等到申請時就會發現高一、二成績不盡理想，對申請入學有部分影響，但已經來不及，還好自己從高一起的成績都維持得還不錯。