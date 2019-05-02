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新竹區域醫療網 補足偏鄉急診重症醫療需求

2019-05-02 16:39中央社 新竹縣2日電

新竹縣市區域院所組成醫療聯盟滿3年，今天辦發表會，台北榮民總醫院新竹分院院長彭家勛表示，透過聯盟合作互補相互支援模式，能滿足在地急診重症醫療需求。

台北榮民總醫院新竹分院今天辦「大新竹急重症醫療聯盟及分級醫療3年成果發表會」，彭家勛表示，藉由醫療區域聯盟合作及分級醫療轉診制度，組成區域醫療網，提供新竹偏鄉24小時急重症及時性服務，也經分級醫療轉診制度，建立院所間緊急醫療互助模式。

「尖石鄉一名急產產婦由救護車緊急送達醫院，請北榮新竹分院急診室準備。」彭家勛說，2年前院方接獲急產產婦案件，兒科醫師立即待命，產婦抵達醫院時，早產兒生出臍帶未剪，且不哭、不動、膚色暗黑，脈博緩慢，目測重量僅有1200公克。

彭家勛表示，兒科醫師為早產兒急救，並施予正壓呼吸、斷臍、插上氣管內管以緊急醫療處置後，膚色轉呈粉紅色，肢體有了活動，但院方缺乏新生兒可用呼吸器及早產兒所需的加護照顧人力及設備，透過轉介新竹馬偕醫院，解決部分資源不足問題。

新竹馬偕醫院新生兒科主任宋聿翔表示，馬偕醫院派2名醫療人員並攜帶加護型運送保溫箱，護送早產兒回新竹馬偕兒童加護病房，進行後續治療、觀察、也順利出院，兩院合作成功搶救早產兒的生命。

健保署北區業務組組長林阿明表示，榮總新竹分院為竹東九大鄉鎮急重症醫療處理中心，再聯合大新竹區域其他專長特色醫療院所，整合成急重症區域醫療網，搭配適當分級轉診醫療制度，此合作模式將逐步解決偏鄉急重症醫療的困境。

新竹早產馬偕醫院
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