有意義的一日志工！南台科大學生彩繪佳里榮家
以收住失智長輩為主的佳里榮家，因地處偏遠，招募志工及外界團體蒞家進行活動不易，南臺科技大學教授邱懿瑩獲悉後，帶領59名學生前往佳里榮家進行家區一日彩繪活動。邱教授表示，日前透過婦聯會常委林雪貞，因緣際會之下得知佳里榮家困境，特別召集青年學子作一日志工，要為榮民長輩打造一個充滿繽紛色彩的家。
佳里榮家表示，為照顧失智長輩不僅需要早期發現、早期治療，以延緩退化，還需要友善環境，因為失智症後期，需要的不是藥物，而是接納與陪伴。為了美化長輩生活的環境，每逢節慶，除了辦理各式應景文康活動之外，也會用心裝飾長輩生活區域，讓長輩能感受到節慶的到來。
這次彩繪活動，以台南各地特色古蹟及歷史建築物為主題，有:赤崁樓、安平古堡、林百貨、烏山頭水庫、英商德記洋行、孔子廟等景點，加入年輕學子們的創意發想，期許能在色彩繽紛鮮明的環境中，讓年老體衰的長輩們只要到彩繪大廳走走，就能展開一場台南古城懷舊之旅。
佳里榮家主任白永成表示，特別感謝這群充滿青春氣息的小夥子們，來到這兒為長輩服務，看著學子們辛苦一天的成果，頻頻讚賞不已，也歡迎各界熱心公益團體蒞家探望榮民長輩，為長輩們的晚年生活增添美好色彩。
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