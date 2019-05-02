台灣屋脊被破壞 山頭變「禿頭」
太魯閣國家公園為保護世界級或國家級珍貴自然資源而設立，卻在海拔3000多公尺高的中央山脈中，鄰近合歡山區的其中一座小山頭，近期公路總局卻因為「災害搶修工程」開挖，讓山頭變成「禿頭」，環團痛批台灣屋脊被破壞。太魯閣工務段表示，台14甲37公里處邊坡風化落石要施工維護，已暫時停工。
原本翠綠的小山頭被開挖，變成光禿一片，台灣生態學會志工痛批這是「台灣屋脊的破壞工程」，且國家公園是要保護自然景觀，卻公然被破壞，這些植被是經過冰河時期後，只有台灣高山才有的特有種或原生種。
台灣生態學會理事長楊國禎說，該工程是要拓寬道路，但這裡是太魯閣國家公園的特別景觀區，根據「國家公園法」規定，特別景觀區指無法以人力再造的特殊自然地理景觀，而嚴格限制開發行為，要做工程應執行先評估是否影響環境。
公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段表示，台14甲線37公里處因上邊坡風化嚴重常有落石坍塌，又位於急彎及路寬狹窄僅單車道，於雪季期間常有路面結冰，時有車輛失控打滑等交通事故，須辦理災害復建工程。因有影響環境生態之虞，現已先暫停施工。雖然施工前曾與相關單位會勘，將再擇期邀集相關單位會勘，並依相關規定申請同意後再作必要部份施工。預計5月8日將邀集相關單位再評估後續處置作為。
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