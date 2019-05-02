台灣屋脊被破壞 山頭變「禿頭」

2019-05-02 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



太魯閣國家公園為保護世界級或國家級珍貴自然資源而設立，卻在海拔3000多公尺高的中央山脈中，鄰近合歡山區的其中一座小山頭，近期公路總局卻因為「災害搶修工程」開挖，讓山頭變成「禿頭」，環團痛批台灣屋脊被破壞。太魯閣工務段表示，台14甲37公里處邊坡風化落石要施工維護，已暫時停工。

原本翠綠的小山頭被開挖，變成光禿一片，台灣生態學會志工痛批這是「台灣屋脊的破壞工程」，且國家公園是要保護自然景觀，卻公然被破壞，這些植被是經過冰河時期後，只有台灣高山才有的特有種或原生種。

台灣生態學會理事長楊國禎說，該工程是要拓寬道路，但這裡是太魯閣國家公園的特別景觀區，根據「國家公園法」規定，特別景觀區指無法以人力再造的特殊自然地理景觀，而嚴格限制開發行為，要做工程應執行先評估是否影響環境。