注意！國內每10名長者 就有1人吞嚥困難

2019-05-02 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



國民健康署資料指出，國內65歲以上長者有21.8%於每周至少3次有進食嗆到的現象，有12.8%經過評估為吞嚥異常，等於每10名長者可能就有1人輕度以上的吞嚥障礙。

衛福部南投醫院林宛臻語言治療師表示，吞嚥的能力會隨著年齡而衰退，在無法察覺的情況下緩慢發生，因為隨著年齡的增長，肌肉和機能狀況都有老化的現象，只是罹患疾病下，吞嚥功能會大幅衰退而容易被察覺。

一般人在老化過程中喉頭和舌頭的功能會減弱，因此吞嚥狀況可能會衰退，當喉嚨感覺變的遲鈍，肌力變弱，唾液可能會累積在喉嚨內，因此高齡者喉嚨裡可能會發現殘留許多唾液，這都是吞嚥功能衰退的現象。

吞嚥能力衰退時可能會引發一些問題，例如：進食過程誤入呼吸道而引起吸入性肺炎或窒息的危險；若是無法正常的吞嚥容易嗆到，進食量逐漸減少而造成營養不良，讓身體肌力衰退、大腦機能衰退，進而引起肌少症和失智症的發生，引起一連串的惡性循環。

透過反覆吞嚥唾液測試，可以發現吞嚥困難徵兆，例如：反覆的吞嚥唾液，測試30秒內能完成幾次，若能吞嚥6次以上，表示吞嚥功能良好；若吞嚥3至5次，代表吞嚥功能稍退需要注意了；僅能吞嚥2次，則已經面臨吞嚥障礙。