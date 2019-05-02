胚胎著床剖腹產疤痕處 當心成體內炸彈

2019-05-02 15:47 中央社 苗栗縣2日電



37歲婦人懷孕第3胎輾轉到苗栗大千醫院就診，醫師發現胚胎著床在過去剖腹產疤痕處，且成長到7週的胚胎已快撐破子宮，隨時有破裂危機，宛如體內炸彈，緊急手術順利「拆彈」。

苗栗大千綜合醫院醫療副院長暨婦產科醫師林敬旺今天指出，黃姓婦人發現懷孕時，先到住家附近診所檢查，診所醫師告知胚胎著床位置偏低，有流產之虞，後因出血又到其他醫院檢查，醫師也僅建議安胎治療，最後在家人勸說下，才輾轉到大千醫院就診。

林敬旺為婦人進行超音波檢查，赫然發現胚胎位置不是偏低，而是著床在前2胎剖腹產的疤痕位置，由於已經懷孕7週，疤痕處因胚胎撐大而腫脹如球，子宮外層已薄如蟬翼，隨時有子宮破裂、大出血危機，儼然體內不定時炸彈。

所幸婦人經緊急腹腔鏡手術，順利摘除外孕組織，不僅保住子宮與生育能力，也因微創手術傷口小，恢復情況良好，黃婦與家人都直呼「好險！」

林敬旺表示，胚胎在子宮腔以外的地方著床、發育，通稱「子宮外孕」，絕大多數發生在「輸卵管」，僅約3%發生在子宮角、卵巢、腹腔、子宮頸等其他部位，而著床在剖腹產疤痕處更是少之又少，許多婦產科醫師沒遇過，常誤判為著床位置偏低而延誤處理時機，若胚胎大到撐破子宮，除須摘除子宮止血，嚴重時更可能失血過多而死亡。

林敬旺說，剖腹產疤痕處子宮外孕在以往相當罕見，只不過，隨著近年來剖腹產率上升，導致剖腹產疤痕處子宮外孕也有升高趨勢，黃姓婦人已是他近月來遇到的第3起個案，幽默風趣的他不忘自嘲「是我太旺了嗎？」並提醒有剖腹產史的孕婦一定要注意，請產檢醫師確認胚胎是否著床在子宮內正常位置。