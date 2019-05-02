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台灣樹葡萄銷陸可賣百萬 鮮果加工品更有身價

2019-05-02 15:05聯合報 記者林敬家╱即時報導

台灣蔬果常面臨盛產，政府推動製作加工產品增加市場需求，大葉大學最近受果農委託，將嘉寶果又稱「樹葡萄」製成多樣產品，包括酵素、醋、果醬、果凍等，讓果農不再為鮮果保存苦惱。

果農蔡明輝在埔里種植13甲網室樹葡萄，他指出，樹葡萄在台灣已經一甲子，要種7年才能成樹，樹葡萄最早被當成庭園造景，因大陸逐漸重視農業生產一條龍，在各地挖掘樹種，樹葡萄一棵20年才能結實纍纍，台灣外銷大陸價價格可達10多萬到百萬不等，具有產值。

不過，一棵樹葡萄每年可產130到150公斤果實，產量相當大，蔡明輝說，過去樹葡萄鮮果賣不出去，一開花結果就頭痛，後來逐漸改良土壤，種出皮薄又甜的果實，但鮮果只能保存2、3天，需要透過加工拓展市場，增加整體產值。

大葉大學食品暨應用生物科技系受委託，教授柯文慶帶學生輔導小農以科學化生產產品，並維持水果品質，也協助建立品管實驗室，讓傳統小農加工提升到標準化作業規模。

柯文慶說，水果加工品越來越多，但有別化學加工品，為符合現代人需求校方朝向「低添加」的初級加工為主，避免營養成分流失，樹葡萄有豐富膳食纖維、維生素與花青素，當中富含抗氧化酵素，透過微生物如乳酸菌、酵母菌或醋酸菌等分解，產生新的代謝物，能有助人體消化吸收，也有助提高農產品經濟價值。

嘉寶果又稱「樹葡萄」鮮果保存不容易。記者林敬家／攝影
嘉寶果又稱「樹葡萄」鮮果保存不容易。記者林敬家／攝影
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嘉寶果又稱「樹葡萄」製成多樣產品，大葉大學今天與農民一起合作推廣。記者林敬家／攝...
嘉寶果又稱「樹葡萄」製成多樣產品，大葉大學今天與農民一起合作推廣。記者林敬家／攝影
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酵素大葉大學頭痛
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