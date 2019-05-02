台灣樹葡萄銷陸可賣百萬 鮮果加工品更有身價

2019-05-02 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



台灣蔬果常面臨盛產，政府推動製作加工產品增加市場需求，大葉大學最近受果農委託，將嘉寶果又稱「樹葡萄」製成多樣產品，包括酵素、醋、果醬、果凍等，讓果農不再為鮮果保存苦惱。

果農蔡明輝在埔里種植13甲網室樹葡萄，他指出，樹葡萄在台灣已經一甲子，要種7年才能成樹，樹葡萄最早被當成庭園造景，因大陸逐漸重視農業生產一條龍，在各地挖掘樹種，樹葡萄一棵20年才能結實纍纍，台灣外銷大陸價價格可達10多萬到百萬不等，具有產值。

不過，一棵樹葡萄每年可產130到150公斤果實，產量相當大，蔡明輝說，過去樹葡萄鮮果賣不出去，一開花結果就頭痛，後來逐漸改良土壤，種出皮薄又甜的果實，但鮮果只能保存2、3天，需要透過加工拓展市場，增加整體產值。

大葉大學食品暨應用生物科技系受委託，教授柯文慶帶學生輔導小農以科學化生產產品，並維持水果品質，也協助建立品管實驗室，讓傳統小農加工提升到標準化作業規模。