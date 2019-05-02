睡眠品質不佳 失眠者難忘負面回憶

2019-05-02 14:49 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



失眠患者難以處理負面記憶！位於荷蘭的腦神經科學研究機構最新研究發現，失眠患者比起一般人，在想起過去負面的回憶時，感受到的痛苦程度會較高。科學家斷定，這樣的狀況與大腦中控制情緒的大腦迴圈有關。

根據《每日醫學新聞》報導，研究人員請失眠患者以及沒有睡眠問題的受試者，分別在沒有音樂伴奏的情況下唱歌，並讓他們戴上耳機使他們無法聽到自己的歌聲。這樣的限制使受試者很難抓到正確的音準。

經過一週後，研究人員讓所有受試者聆聽當初的錄音，再對他們的腦部進行核磁共振成像（MRI）掃描。第一次聆聽錄音時，所有人的掃描結果均顯示他們感受到羞恥及尷尬。再經過一夜後讓受試者聆聽同一段錄音並進行腦部掃描，沒有失眠症的患者所感受到的羞恥與尷尬程度明顯降低了，但失眠患者感受到的痛苦反而比先前大。

根據《Telangana Today》報導，過去的研究人員一直透過研究調節睡眠的大腦區塊，尋找失眠患者失眠的原因，但最新研究發現，失眠的原因很可能其實與調節情緒的扣帶迴（ACC）有關。

失眠者的扣帶迴可能無法在睡眠的快速動眼期正常作用，這樣的情形會阻礙大腦去除情緒相關迴圈與過去痛苦回憶間的連結，導致失眠患者面對那些回憶時較難做情緒的調節。

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