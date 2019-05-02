親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

睡眠品質不佳 失眠者難忘負面回憶

2019-05-02 14:49台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

失眠患者難以處理負面記憶！位於荷蘭的腦神經科學研究機構最新研究發現，失眠患者比起一般人，在想起過去負面的回憶時，感受到的痛苦程度會較高。科學家斷定，這樣的狀況與大腦中控制情緒的大腦迴圈有關。

根據《每日醫學新聞》報導，研究人員請失眠患者以及沒有睡眠問題的受試者，分別在沒有音樂伴奏的情況下唱歌，並讓他們戴上耳機使他們無法聽到自己的歌聲。這樣的限制使受試者很難抓到正確的音準。

經過一週後，研究人員讓所有受試者聆聽當初的錄音，再對他們的腦部進行核磁共振成像（MRI）掃描。第一次聆聽錄音時，所有人的掃描結果均顯示他們感受到羞恥及尷尬。再經過一夜後讓受試者聆聽同一段錄音並進行腦部掃描，沒有失眠症的患者所感受到的羞恥與尷尬程度明顯降低了，但失眠患者感受到的痛苦反而比先前大。

根據《Telangana Today》報導，過去的研究人員一直透過研究調節睡眠的大腦區塊，尋找失眠患者失眠的原因，但最新研究發現，失眠的原因很可能其實與調節情緒的扣帶迴（ACC）有關。

失眠者的扣帶迴可能無法在睡眠的快速動眼期正常作用，這樣的情形會阻礙大腦去除情緒相關迴圈與過去痛苦回憶間的連結，導致失眠患者面對那些回憶時較難做情緒的調節。

【更多精采內容，詳見

失眠患者睡眠
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

獨／四個點地址錯兩個 民眾批觀光局「交差了事」

2019-05-02 12:31

台灣賣場近八成品項用塑膠包裝 比例最高的是這家

2019-05-02 11:55

到院前死亡 76歲老翁靠低溫治療奇蹟復生

2019-05-02 13:46

3種成分安眠藥可能引發夢遊 衛福部：評估是否強化警示

2019-05-02 12:47

吳德榮：今天北台灣低溫19度 明下半天天氣轉好

2019-05-02 07:43

百年來第一位！護理師當上衛福部台中醫院副院長

2019-05-02 14:17

台灣樹葡萄銷陸可賣百萬 鮮果加工品更有身價

2019-05-02 15:05

職場媽媽多頭燒 爆肝媽媽高達160萬人

2019-05-02 14:53

減塑一定好? 農業界：應科學減塑 不是不用

2019-05-02 14:38

使用塑膠包裝多 全聯：已增加可分解材質

2019-05-02 14:38

賣場塑膠包裝近8成 好市多最會用

2019-05-02 14:38

推預立醫療決定書 重症醫師告白：勿成為孩子的壓力

2019-05-02 14:22

62歲漸凍人辦畫展 找到面對人生的勇氣

2019-05-02 14:21

婦人患子宮肌瘤 新竹馬偕醫院達文西手術切除

2019-05-02 14:19

新北交通裁決上網申辦 簡便又快速

2019-05-02 14:13

影／吃過雙色、拇指、水果胡瓜嗎？台南農改場4日登場

2019-05-02 14:04

在地認證好客國家排行榜 台人情味信心滿滿居全球第三

2019-05-02 14:03

幼兒急性包皮炎痛到尿不出來 醫：切勿用肥皂清洗

2019-05-02 13:55

北花直達客運明年春節前上路 凌晨也有車可坐

2019-05-02 13:48

你會用牙線清牙嗎？牙醫：這顆牙你一定沒清到

2019-05-02 13:45

加熱式菸品毒害青少年 國健署擬修法禁止進口

2019-05-02 13:45

好客國家排行榜 台灣人自評全球排第3

2019-05-02 13:05

影／男罹肝癌動7次手術 最後兒換肝給他助新生

2019-05-02 12:54

劉詩詩在台生子 須符合這些條件才享健保

2019-05-02 12:40

「食器設計」競賽開跑 總獎金70萬

2019-05-02 12:32

北部空氣多處達不良等級 新北環保局請市民留意

2019-05-02 12:10

真的狂！小六生神手繪製爸爸「工地安全帽」網全豎拇指

2019-05-02 12:00

減塑一定好？專家：農產品、食品包裝也顧及食品安全

2019-05-02 12:00

盼畫作帶給他人勇氣 漸凍人畫家圓夢開展

2019-05-02 11:33

不必再纏著醫護問！馬偕急診App報你這些事

2019-05-02 11:25

綠色和平調查國內十大連鎖賣場 塑膠包裝比例近8成

2019-05-02 11:16

世界氣喘日 醫師：勿用偏方以免變嚴重氣喘

2019-05-02 10:37

林佳龍下班後學騎機車 放閃要老婆當第一個乘客

2019-05-02 10:15

新竹馬偕引進達文西手臂 正式進入機器人微創手術時代

2019-05-02 10:08

突無意識又顫抖 老婦裝心臟節律器克服心搏過慢

2019-05-02 09:32

氣象局：下周三前天氣不穩 出門要帶傘

2019-05-02 09:21

菸蒂不會自然分解！研究證實：它成了最汙染大海的主要垃圾

2019-05-02 09:16

【黃色笑話】「融化」

2019-05-02 09:03

彭啟明：局部陣雨至周末緩和 下周再有鋒面接近

2019-05-02 07:34
看更多

熱門文章

大雨特報！全台由北往南有雷陣雨及強降雨

2019-05-01 16:40

衛福部替社工加薪 最快明年採年資制且每年加薪

2019-05-01 16:06

每日星座運勢／摩羯事業運福星高照 投資切勿過急

2019-05-02 00:00

桃機體檢出爐 將砸2000億改善

2019-05-02 00:36

明年6個連假 春節從小年夜開始放7天

2019-05-02 00:20

吳德榮：今天北台灣低溫19度 明下半天天氣轉好

2019-05-02 07:43

氣象局：下周三前天氣不穩 出門要帶傘

2019-05-02 09:21

BMI值95.32！關島男282公斤到台灣做減重代謝手術

2019-05-01 16:22

台灣賣場近八成品項用塑膠包裝 比例最高的是這家

2019-05-02 11:55

影／7月上路！四大場所內用 不再提供一次性塑膠吸管

2019-05-01 17:20

林佳龍下班後學騎機車 放閃要老婆當第一個乘客

2019-05-02 10:15

北台灣今整天有涼意 南台灣慎防大雨

2019-05-02 05:12

只有12天！哈根達斯外帶雙球冰淇淋買一送一

2019-05-01 21:05

嘴飄臭水溝味 35歲口腔癌末期…

2019-05-02 00:55

防荔枝椿象 防檢局宣布卵片收購價提高為5元

2019-05-01 21:08

5大星座2019下半年財運超旺！天秤有高人指點、海外財運強

2019-05-02 09:20

桃機水、電、跑滑道出問題 交部規畫2千億改善

2019-05-01 18:26

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／一百歲的母親八十歲的兒

2019-05-02 06:00

【照護心情】遊俠／謝謝暖心醫師

2019-05-02 06:00

【夫妻之間】郎英／樂當小三

2019-05-02 06:00

獨／四個點地址錯兩個 民眾批觀光局「交差了事」

2019-05-02 12:31

李準基御飯團快看 歐巴要來台灣囉 揭幕LONGCHAMP全新logo圖騰包

2019-05-02 11:00

劉詩詩在台生子 須符合這些條件才享健保

2019-05-02 12:40

她演了3部片就紅遍全球！80歲傳奇女星為香奈兒重現江湖

2019-05-02 10:04

進撃的AI！ 工作單調的白領當心了

2019-05-01 22:50

藍色公路加開航班 第2艘全新客輪藍鵲號首航布袋澎湖

2019-05-01 17:44

百年來第一位！護理師當上衛福部台中醫院副院長

2019-05-02 14:17

彭啟明：局部陣雨至周末緩和 下周再有鋒面接近

2019-05-02 07:34

菸蒂不會自然分解！研究證實：它成了最汙染大海的主要垃圾

2019-05-02 09:16

北部人好羨慕！ 好丘新口味「夏日情人」高雄快閃店限定

2019-05-01 19:55

3種成分安眠藥可能引發夢遊 衛福部：評估是否強化警示

2019-05-02 12:47

「紅唇族」張嘴飄出臭水溝味 就醫確診口腔癌末期

2019-05-01 15:42

今起警消海巡空勤赴這些醫院 免掛號費及部分負擔

2019-05-01 17:24

你會用牙線清牙嗎？牙醫：這顆牙你一定沒清到

2019-05-02 13:45

北花直達客運明年春節前上路 凌晨也有車可坐

2019-05-02 13:48

足部手術8成是女性 母親節送禮看這「靴」細節

2019-05-02 07:20

飯飯堂、功夫銷魂麵等5家新櫃進駐　京站美食街5/3新開幕推買一送一

2019-05-02 13:17

桃機體檢報告出爐　未來將標本兼治，提升服務品質

2019-05-01 17:59

阿公阿嬤賣咖啡 養護所博感情

2019-05-02 00:55

明年春節請二休11天 提早關注長途機票價格可享31%優惠

2019-05-01 18:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top