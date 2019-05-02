推預立醫療決定書 重症醫師告白：勿成為孩子的壓力

2019-05-02 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義大林慈濟醫院胸腔內科，暨內科加護病房主治醫師陳易宏，日前和妻子相偕簽署「預立醫療決定書」，強調因為工作關係，常在臨床常遇到重症患者，無法表達意願或事前未做好決定，以至於醫療決定責任和壓力落在家屬身上。為了不讓家人和孩子未來面臨同樣的窘境，陳易宏決定推動簽署「預立醫療決定書」。

陳易宏說，身為內科加護病房的重症醫師，常詢問家屬，患者是否曾表明「想或不想怎麼做嗎？」得到的回覆多是「沒有說過」，只有少數重症患者，曾清楚表達「我不要氣切，也不要插管」。

陳易宏指出，隨科技進展，三、五十年前慢慢有加護病房和重症照護，然而對於人權、尊嚴提升，似乎沒有跟上科技腳步。維持失智症、重度昏迷等病人生命所需醫療，當病人意識清楚時，他有權利拒絕，為什麼意識不清就沒有權利了呢？病人還沒插管之前可以拒絕，插管之後為什麼就沒有權利拒絕了呢？

當過往的「安寧緩和醫療條例」和當今的「病人自主權利法」問世後，陳易宏意識到人性尊嚴和人文，日漸進步及被實現，加護病房正是預立醫療執行最前線，驅使他有強烈意願，接受預立醫療照護諮詢門診。

「當我沒有辦法享受生命價值的時候，是否可簽署不要再維持生命？」陳易宏說，妻子經常問他這樣的問題，認為生命的價值、體驗高於生命本身，當人無法再享受音樂、文學、大自然，無法感受風吹過身上感覺、聞不到花草香氣，生命還有價值嗎？因此，當「病人自主權利法」今年上路，妻子也與他一起簽署「預立醫療決定書」。