百年來第一位！護理師當上衛福部台中醫院副院長

2019-05-02 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



衛生福利部台中醫院副院長林紹雯的身分背景是護理師，也是衛福部屬醫院百年來的第一位護理師副院長。 圖／衛福部提供 分享 facebook 衛生福利部台中醫院近日遴選出的新任副院長林紹雯身分很特別，她背景不是醫師而是護理師，也是衛福部屬醫院百年來的第一位護理師副院長。衛福部照護司表示，醫院內的醫事人員五成以上為護理人員，最接近病人，也最了解病人需要，相信未來的醫院管理能更「接地氣」。

林紹雯從中學就選讀護理助產合訓科，再攻讀私立慈濟護理專科學校、中台醫護技術學院和中國醫藥大學，具護理和醫務管理專業。

據了解，她曾擔任衛福部醫管會品質教研組執行祕書，整合26家部立醫院跨院際的照護流程，精進病安品質。她也用心完成衛福部醫院第一家「護理資訊系統」建置，發展護理管理系統，並無私分享給26家部立醫院參考使用。

衛福部台中醫院今舉辦「護理達人分享茶會」，邀請醫管會副執行長林三齊、照護司長蔡淑鳳、台灣護理學會理事長王秀紅、中華民國護理師護士公會監事長盧美秀等人到場參加。

蔡淑鳳會後表示，部立醫院的院長及副院長過去的遴用資格，是以醫師為主，但也樂見部屬醫院裡各類醫事人員參與管理職，因此近期已修改遴用資格，開放給所有醫事人員報名以擴大遴才，用不同領域之思維協助醫院經營管理。

蔡淑鳳說，護理人員的人數比例占醫院內所有醫事人員的五成以上，從人的出生到死亡都有參與，更加了解健康照顧光譜與民眾需求，最貼近病人。