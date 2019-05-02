婦人患子宮肌瘤 新竹馬偕醫院達文西手術切除

2019-05-02 14:19 中央社 新竹市2日電



四成中年婦女有子宮肌瘤，專家建議，需要藥物治療或是手術切除，應接受審慎評估。 圖╱123RF 分享 facebook 新竹一名婦人被診斷有子宮肌瘤合併腺肌症，新竹馬偕紀念醫院首次使用剛引進不久的達文西機械手臂，為婦女進行切除手術，微創手術的優勢，讓婦人術後迅速恢復體能。

新竹馬偕醫院長蘇聰賢今天表示，一名中年婦女因月經量異常，經超音波檢查後，確診有嚴重的子宮肌瘤合併腺肌症；由於近期院內才引進達文西機械手臂，經討論後，決定進行達文西微創切除手術，婦人術後恢復良好，3天即出院返回職場。

蘇聰賢表示，新竹馬偕醫院引進達文西機械手臂儀器，打造「達文西微創手術中心」醫院，目前於婦產科、泌尿外科、一般外科、胸腔外科、直腸外科等，提供病患先進醫療技術與服務。

蘇聰賢表示，達文西為目前最先進的醫療微創手術，三度空間放大解剖組織器官，手術醫師更能精準執行手術，減少組織破壞，有傷口小、出血量低、住院時間短、復原速度佳等優勢，因此微創手術已廣泛運用在許多外科手術中，對於病患而言是一大福音。

蘇聰賢指出，達文西機械手臂Xi是由機械手臂、醫師手術控制台、高清影像台車組合而成，能在體腔內進行傳統開腹手術無法深入的地方；另外，醫師操作台配有10倍高清晰3D影像畫面，有助醫師開刀仔細辨別人體組織構造。

蘇聰賢說，新竹馬偕醫院目前已引進達文西機器手臂Xi，3T核磁共振影像等高階儀器，並將購置768切電腦斷層掃描儀，盼提供竹苗地區民眾優質醫療服務。