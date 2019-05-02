幼兒急性包皮炎痛到尿不出來 醫：切勿用肥皂清洗

2019-05-02 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



4歲的洋洋近日跟父母抱怨小便時疼痛，甚至偶爾痛到尿不出來，爸爸幫洋洋洗澡時，也發現包皮紅腫有輕微分泌物。經詢問病史，媽媽注意到最近他常常有搔抓下體的動作，就醫發現發現洋洋包皮發紅且腫脹，並無後背敲痛的情形，小便檢查並無泌尿道感染的疑慮，診斷為龜頭包皮炎。

收治患者的書田診所小兒科主治醫師戴季珊表示，龜頭包皮炎好發在2至5歲的學齡前男童。急性龜頭包皮炎常見的症狀如外生殖器的紅腫、包皮腫脹、組織滲出液、臭味、包皮與龜頭之間產生疤痕組織、包莖、急性尿路阻塞；發生的原因多為感染、接觸性刺激、過敏免疫、外傷等因素。

戴季珊說，3至6歲的幼童開始對自己的性器官感到興趣，透過撫摸等方式獲得心理和生理上的滿足，對於兒童的人格發展性發展有重要的影響，這時期的幼兒可能會有不自覺抓下體的情形，容易有衛生問題造成局部感染等等。

「家有性器期年齡兒童該怎麼辦？」戴季珊說明，門診中遇到許多家長對於這方面的問題比較疑惑，採取的態度不是嚴格禁止，就是消極處理。因此，面對性器期幼童給家長的建議包括：避免嚴格斥責，以溫和的態度教導適當的性教育、轉移注意力、提供滿足觸覺刺激的其他玩具。

治療方面，戴季珊指出，首先要有正確的清潔習慣，正常清洗包皮即可，避免使用外力剝開包皮與龜頭，以溫水坐浴，不要使用接觸性刺激物如肥皂、沐浴乳、痱子粉等，3至5天後包皮炎症狀即可緩解；部份感染較嚴重的個案，則可能需要外用或口服的抗生素治療續發性的感染。若是病童有急性尿阻塞、治療反應不佳或反覆發炎，懷疑因包莖造成反覆發作者，則須轉介至泌尿科處理。