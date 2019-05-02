北花直達客運明年春節前上路 凌晨也有車可坐

2019-05-02 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



北花直達客運明年春節前上路，往返只要3.5小時。交通部公路總局2月開放基隆往返花蓮市、板橋往返花蓮市、南港往返花蓮市等三條國道客運路線，確定由台北客運及統聯客運獲得南港往返花蓮市經營權；板橋往返花蓮則由首都客運經營；基隆往返花蓮市沒有業者投標，交通部考慮二次公告。

返鄉是花蓮人難題，每逢連假周末前，總要守著台鐵網站搶票，還不一定有位子。開車行經蘇花公路，勞累又有安全疑慮。過去只有宜花或北宜直達客運，花蓮往返大台北須轉乘，隨著蘇花改將全線通車，最快明年春節前，花蓮人就可搭乘北花客運直達家鄉。

公總表示，獲選業者有半年籌辦期，準備車輛及站點等前期作業，來得及趕上明年初蘇花改全線通車時程，希望路通到哪裡，車就開到哪裡，未來搭乘客運往返大台北地區及花蓮，全程只要3.5小時。

據了解，交通部已完成審查，昨晚將公文發至公路總局。其中，南港往返花蓮有5家業者投標，由台北客運、統聯客運獲得經營權；板橋往返花蓮也有5家業者投標，由首都客運獲得經營權。

基隆往返花蓮沒有業者投標，交通部目前正在評估是否重新公告。資深客運業者分析，目前已有基隆往返宜蘭的國道客運，但營收狀況並不理想，因此業界認為基隆客源無法支撐花蓮路線。

首都客運、台北客運總經理李建文表示，目前還沒收到公文通知，但如果幸運獲選，會以現有運具相輔相成，提供民眾另一個多元選擇。希望可以做到隨時購票、隨時上車，讓乘客更加便利。另外，也會考量加開凌晨2、3時左右的時段，在火車沒有營運的時候，補足民眾乘車需求，提供另一個安全的運具。

根據當初首都客運、台北客運申請規畫，板橋往返花蓮約350元，南港往返花蓮約323元左右，李建文強調，現在還沒收到通知獲選，且最後票價也要經過公總核定為主，現在談票價言之過早，但如果真的通車，也考慮提供回數票等優惠選項。