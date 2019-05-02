加熱式菸品毒害青少年 國健署擬修法禁止進口

2019-05-02 13:45 中央社 台北2日電



加熱式菸品。記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook 加熱式菸品問世，各國管理方式大不同。國健署表示，加熱式菸品不僅會成癮，也含有毒致癌物，日本、韓國進口後，青少年的吸菸率都大增，未來擬修法或函釋禁止進口，但時程暫不透露。

衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿指出，加熱式菸品以菸草製成，釋放出的菸霧與傳統紙菸相同，均含有尼古丁和其他致癌物質，世界衛生組織（WHO）已發表聲明，認為加熱式菸品與傳統紙菸一樣，會對人體產生危害。

國健署菸害防制組組長羅素英受訪時表示，根據日本研究報告指出，加熱式菸品和傳統紙菸一樣，除了含尼古丁易讓人成癮外，也含有焦油、甲醛、乙醛等有毒致癌物質。

羅素英指出，「菸草控制期刊」今年發布的最新研究報告也顯示，加熱式菸品的塑膠材料部分在加熱過程中，溫度達攝氏90度時就會釋出急毒性與高毒性物質，加上加熱式菸品設備的使用性質，可能會導致吸食的間隔減少，恐增加尼古丁和其他有害化學物質的攝入量。

值得注意的是，加熱式菸品恐增加青少年吸菸率。羅素英說，美國、加拿大、英國聯合研究顯示，16至19歲的青少年多達25.1%想嘗試加熱式菸品，高過菸草的19.3%；日本、韓國資料也顯示，開放加熱式菸品進口以後，菸品使用率倍增且以青少年為主。

根據了解，同樣屬於新興菸品的電子菸使用的菸油為純化的尼古丁，依「藥事法」規定以藥品管理，進口前必須申請藥品許可證，目前食藥署並未對任何電子菸業者發出藥品許可證，依法規定不可進口台灣。

反觀加熱式菸品，目前雖然不可進口台灣，但卻缺乏法令明文規定。羅素英說，目前新加坡、香港、澳洲法令已明文禁止加熱式菸品進口，加拿大、韓國、日本則作為菸品管理。

羅素英強調，加熱式菸品既會危害健康又會增加青少年吸菸率，國健署的立場絕對反對進口台灣，但要納入「菸害防制法」管理還是發布函釋禁止進口仍未定案，時程也不便透露。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康