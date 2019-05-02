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3種成分安眠藥可能引發夢遊 衛福部：評估是否強化警示

2019-05-02 12:47聯合報 記者羅真╱即時報導

美國食品及藥物管理局（FDA）近日發布警告，指出有款常見安眠藥可能引發罕見但嚴重的副作用，至今已知引發66起夢遊、不清醒時駕駛、不清醒時使用鍋爐等，釀成輕重傷與死亡，因此要求藥商在加註更強警語。

我國衛福部食藥署表示，美方提出的3種成分的藥品在台都有上市，目前藥品包裝與就診拿到的藥袋都要求加註警語，且未接獲不良反應通報。至於是否要強化警語，例如在藥品說明書上加上紅色框框強化警示，將會啟動評估作業。

美國食品及藥物管理局羅列的成分包括eszopiclone（Lunesta）、zaleplon（Sonata）與 zolpidem（Ambien、Ambien CR、Edluar、Intermezzo與Zolpimist）。

美國食品及藥物管理局發現用藥導致嚴重副作用的病例共66個，病例來源包括收到的不良事件通報與醫學文獻。這66名病人服用上述藥物後，發生夢遊、不清醒時駕駛、不清醒時使用鍋爐等，其中46例因而發生跌倒、燒傷、溺水、自傷、讓肢端暴露在寒冷溫度中等，有20人因一氧化碳中毒、溺水、跌倒、體溫過低、車禍或自殺而死亡。

我國衛福部食藥署藥品組科長洪國登說，上述3種成分的藥品在台都有上市，食藥署一共核准40張許可證。目前國內並未接獲不良反應通報，但是國際間陸續傳出少數夢遊的消息與警訊，因此食藥署過去要求醫療院所在藥袋上加註警語，近日會再啟動評估作業，看看是否比照美國在藥品說明書上加註紅框，強化警示效果。

洪國登說，正在使用這3種成分藥品的民眾，用藥後應立即睡覺，更應避免開車、操作機械等。倘若發現自己曾在用藥後發生夢遊情形，就要立即尋求醫師協助。

台灣市面含eszopiclone成分的安眠藥有順眠膜衣錠，含zaleplon成分的包括舒得夢膠囊、“生達”入眠順膠囊、“鼎泰”舒寧必朗膠囊、界如眠膠囊、舒寧眠膠囊、定安眠膠囊、“正和”安立好眠膠囊、紓可靜膠囊、界如眠膠囊、定安眠膠囊、樂眠益膠囊、樂眠益膠囊、“正和”安立眠膠囊 、舒寧眠錠。

含zolpidem成分的包括"鼎泰" 舒眠諾思膜衣錠、樂必眠膜衣錠、"十全"樂眠膜衣錠、"生達" 柔眠膜衣錠、舒立眠膜衣錠、"信東" 若平膜衣錠、"衛達" 若得膜衣錠、"五洲" 安眠諾登錠、舒夢眠錠、若定膜衣錠、佐易眠膜衣錠、伏眠膜衣錠、悠眠膜衣錠、“永信”悠眠膜衣錠、"華興" 諾疲靜膜衣錠、柔拍膜衣錠、使蒂諾斯膜衣錠、優眠膜衣錠、使蒂諾斯長效錠、安得眠膜衣錠、佐平眠膜衣錠、"國嘉"樂悠眠膜衣錠、舒快眠長效錠。

安眠藥示意圖。本報資料照片
安眠藥示意圖。本報資料照片
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食藥署衛福部
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