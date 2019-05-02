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獨／四個點地址錯兩個 民眾批觀光局「交差了事」

2019-05-02 12:31聯合報 記者雷光涵╱即時報導

交通觀光局發行2萬本台灣小鎮靚點漫遊護照，包含40小鎮的深度介紹、名人帶路等單元並搭配集章活動。不過民眾反映，台北大稻埕的四個參觀點竟然就有兩個地址是錯的，未免太不用心。觀光局表示感謝民眾協助校出謬誤，已即時更改網路版訊息，會在二刷改版加印時修正。

有家住大稻埕的民眾發現，護照上「迪化207博物館」與「阿嬤家-和平與女性人權館」的地圖沒有畫錯，但地址寫成「西寧北路」，正確應為「迪化街」，大稻埕才介紹兩頁，四個地方就錯了兩個地址。

她還指出，護照介紹的迪化街十連棟特色「米字窗戶」已被移除，編輯者似乎只看網路的訊息報導就草率出刊，沒有確認、校對，交差了事。她說，這種錯誤，就像之前的公部門印製的地圖手冊寫「萬華」大稻埕一樣令人吒舌。

觀光局說，非常感謝民眾特別提醒，經製作小組重新核對過原始資訊，發現是最初建置檔案時相關單位提供資訊誤植，而在審覆的過程中又未覺出錯誤。觀光局再次感謝熱心民眾協助校出謬誤，也希望全民持續參與小鎮漫遊活動，相信台灣觀光會越來越好。

觀光局推出的漫遊護照搭配集章活動，集滿5個小鎮章即可參加抽獎活動，集滿40個小鎮章，加碼再送大獎；民眾可到各地旅遊服務中心、借問站、鎮公所或小鎮推薦店家收集實體印章（護照發送地點網址: https://reurl.cc/eGkmL），同時，為響應環保，增加電子集章便利行動裝置使用，以實體結合網路科技的活動，帶領新一波台灣小鎮的旅遊風潮活動辦法網址

讀者表示觀光局發行的台灣小鎮靚點漫遊護照，地址有誤。圖／取自觀光局網站
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護照大稻埕迪化街
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