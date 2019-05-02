減塑一定好？專家：農產品、食品包裝也顧及食品安全

2019-05-02 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



環團點名農產品在賣場中的包裝應減量，但農業界認為，適當的包裝其實是必要的，目的在保持產品的品質、減少耗損，也防止交叉汙染；支持減塑，但應該「科學減塑」，不是不要用就好。

環團說，相同的產品，在賣場中有的裸裝，有的則用塑膠包裝，其中，以水果與根莖類蔬菜最為常見；有的有兩層以上的包裝，塑膠包裝外又加上防撞物。

退休台大園藝學系副教授許明仁長期輔導農產品加工，他表示，這種水果上的塑膠硬殼包裝、又加上泡棉，主要是用在比較脆弱的水果，比如水蜜桃、芭樂。主要的功能在於防撞、攜帶方便、保護產品品質，不是為了美觀，只要符合環保署限制產品過度包裝法規就沒有問題。

一名食品界人士表示，減塑理念很好，但應該科學減塑，前陣子泰國超市採用香蕉葉包裝，很多國內環保人士分享，但要做這樣的包裝，如何保障衛生安全、如何消毒？還有種植這包裝用的香蕉葉，必須是有機，且要全部用人工包裝，這是必須要思考的。

嘉義縣農業處前處長林良懋表示，在歐美，對於食品、農產品的包裝是講究的，不論是軟式的包裝袋、或是硬式的塑膠和加上膠膜，主要是為了防止蔬菜水果擦撞、產品耗損，也防止蔬果的蒸散作用太過旺盛產品會失重，蔬菜會快速枯黃。

他說，最重要的是防止交叉汙染，避免民眾摸了A產品後，把微生物又帶到B產品上，甚至有些沙拉在膠膜上加註警語，只保證完整包裝內的食品安全，拆開就不負責，這些包裝、包材都是有機能性的。