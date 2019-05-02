盼畫作帶給他人勇氣 漸凍人畫家圓夢開展

2019-05-02 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



62歲的漸凍人林月姑罹病之初曾深陷負面情緒，失去求生意志，直到在繪畫中找到寄託。如今全身癱瘓的她接受北醫附醫安寧團隊的照護，團隊啟動林月姑的圓夢計畫，5月於醫院的愛心藝廊為她舉辦個人畫展，一圓夢想。

林月姑近年隨著身體功能退化，出現胸悶、疼痛加劇，呼吸喘等症狀；因進食容易嗆咳，年初進入北醫安寧病房接受專業照護。照護林月姑的安寧療護科醫師吳森棋表示，目前藉由藥物來緩解不適，同時由復健科進行吞嚥訓練，改善嗆咳及吞嚥困難。

不過，林月姑一直有個心願，希望能辦個小畫展，一展畫作分享理念。在北醫護理人員的協調下，今天起在醫院的愛心藝廊，舉辦為期一個月的「面對人生的勇氣」林月姑女士畫展，共展出白孔雀等18幅畫作，一圓林月姑的夢。

林月姑於20年前罹患「肌萎縮性脊髓側索硬化症」，俗稱漸凍人；此症由中樞神經系統內控制骨骼肌的運動神經元退化所致，九成發病原因不名，約一成為基因遺傳。林月姑的家屬表示，確診約五個月後，她的雙腳開始退化，先生與父親也在三個月內相繼去世，對她更是沉重打擊。行動受限的她因較少出門而鬱鬱寡歡，在女兒鼓勵下她拾起畫筆復健，意外找到面對人生的勇氣。

只是，隨著身體功能退化，加上住家為公寓無電梯，林月姑從能自行行走到得拄著單支拐杖、四角杖，到無法下樓。在逐漸退化的過程中，每個階段對她來說都是惶恐，但她也因此轉念，決定把握當下繼續繪畫，為自己的人生留些紀念。

當身體開始癱瘓、雙手已逐漸握不住畫筆時，林月姑以設計輔具，憑右手中指的一指神功進入電腦世界，以小畫家、Photoshop等軟體持續創作。過程中讓他心情感到愉悅外，畫作更因參展而得獎，意外成為漸凍畫家，被學校單位邀請至校園分享她的生命故事。

畫展上，林月姑以微弱聲音緩緩說出：「如果有人從畫中獲得一絲面對人生的勇氣，我的努力就值得了。」